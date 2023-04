BENOIT, Roger



Décédé à Cowansville, entouré de sa famille le 15 mars 2023, à l'âge de 82 ans, Monsieur Roger Benoit, résident de Cowansville, époux de Madame Céline Houle, fils de feu Georges Benoit et de feu Bernadette Félicite Marceau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Brigitte), Hélène (Michael), Brigitte (André), Étienne (Marie Noël), Pierre-Marc, ses petits-enfants : Gabrielle, Charles-André, Guillaume, Marie-Pier, Audrey, Laurie, Florence, Jérémie, Léo, Louis, ses arrière-petits-enfants : Éliane, Léonie, Logan, Éloi, Thomas, Livia, son frère Jean (Liliane), ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :BROME-MISSISQUOI402 RUE DE LA RIVIÈRECOWANSVILLE, QC450 266-6061 |le samedi 15 avril 2023 à compter de 13h, suivi d'une célébration en sa mémoire à 15h au complexe même.En guise de sympathie, la famille vous invite à faire un don à la Fondation de l'Hôpital BMP au www.fondationbmp.ca