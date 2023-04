CHAPUT, Père Jules, CSV



Le P. Jules Chaput est décédé au Centre Champagneur, à Joliette, le 27 mars 2023, à l'âge de 80 ans dans sa 59e année de vie religieuse (1964-2023) et sa 55e année de sacerdoce (1968-2023) dans la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur du Canada.Le P. Jules Chaput est né le 22 mars 1943 à Joliette, paroisse du Christ-Roi. Il était le fils de Roland Chaput et Marguerite Masse, décédés. L'ont précédé dans la mort son frère Alain et sa soeur Françoise.Après des études en théologie et en sciences, le P. Jules Chaput a eu une belle et longue carrière en éducation, principalement comme enseignant en sciences au Séminaire de Joliette et au Collège Champa-gneur de Rawdon. Pendant quelques années, il a été adjoint au directeur général et directeur des services financiers au Collège Champagneur, tout en enseignant. Pendant plus de vingt ans, il a passé une partie de ses étés au Camp d'écologie Saint-Viateur de Port-au-Saumon. De 2010 à 2016, le P. Chaput a été prêtre-modérateur du secteur Forillon-Nord, diocèse de Gaspé. En 2016, il rejoint la communauté Saint-Viateur de Joliette où il a accompli divers services communautaires jusqu'au moment de son décès.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil sa soeur Anne (Raynald Perreault), sa nièce Sophie (Bruno Robitaille).Une veillée de prière aura lieu en sa mémoire le lundi 3 avril à 19 h 30 à la chapelle de la132, SAINT-CHARLES NORD, JOLIETTELes funérailles du P. Jules Chaput seront célébrées en présence des cendres, au même endroit, le mardi 4 avril à 14 h. La mise en terre se fera à une date ultérieure au cimetière de la Congrégation à Joliette.450-759-7148 | info@rflanaudiere.com