RICHARD, Conrad



Nous avons le regret de vous annoncer que Conrad Richard est décédé le 15 août 2022 au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).Il laisse dans le deuil sa belle-soeur Louise Côté Richard (feu Claude Richard), ses nièces et neveux: Guylaine Girouard (Alain), Jean-Guy Girouard (Danielle), Luc Girouard (Laurianne), Patricia Richard, François Richard, Nathalie Richard (Yves) et Catherine Richard, ses deux petites-nièces: Roxanne Lefèvre Girouard et Simone D'Aoust Girouard ainsi que tous ses amis, dont Jacques Beausoleil et Jacques Côté (Françoise).Selon ses dernières volontés, la famille invite simplement parents et amis à lui rendre un dernier hommage au salon funérairele samedi 15 avril 2023 de 14h à 17h. Pour informations: 514-277-7778L'inhumation aura lieu au Cimetière Notre-Dame de l'Espérance de Saint-Grégoire (Bécancour), le dimanche 21 mai 2023. Pour informations: 819-233-2300.