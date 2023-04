MARTEL, Lisette

(née Robidoux)



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Lisette Robidoux, épouse de feu Rolland Martel, survenu le 19 mars 2023 à l'âge de 86 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine (André) et Pierre (Michelle), ses petits-enfants : Karine (Patrick), Jonathan, Maude (Yannick) et ses arrière-petits-enfants. Elle sera regrettée par sa soeur Micheline ainsi que de par de nombreux autres parents et amis.Les évènements se dérouleront dans l'intimité de la famille.