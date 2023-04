5 légumes vivaces à planter une seule fois et à récolter chaque année

La permaculture vous intéresse et vous souhaitez faire un potager sans toutefois devoir l’entretenir constamment et y replanter des légumes chaque printemps ?

Les légumes vivaces sont les plantes qu’il vous faut !

La culture de végétaux comestibles vivaces a plusieurs avantages. Non seulement un potager vivace est ainsi plus facile à entretenir, mais le fait d’y cultiver des plantes potagères ou fruitières vivaces évite de le déparer lors des récoltes.

De plus, si on plante les feuillages des végétaux comestibles de façon à ce qu’ils se touchent, les herbes indésirables risquent alors de moins envahir le potager. Vous pouvez aussi choisir de recouvrir le sol de votre potager d’un paillis organique ou d’y planter des végétaux couvre-sol comestibles qui tapissent densément le sol comme les fraisiers ou le trèfle par exemple.

Plantes potagères vivaces

Plusieurs plantes potagères vivaces, parfaitement adaptées aux climats nordiques, peuvent être plantées dans votre potager ce printemps afin de remplacer certains légumes annuels ou tropicaux. Voici la description de quelques légumes vivaces.

Asperge

Photo fournie par Mountain Edge Nursery

Hauteur : 1,50 m

Largeur : 45 cm

Feuillage : jeunes pousses vertes, comestibles, et feuillage vaporeux vert, non comestible

Ensoleillement : soleil, mi-ombre

Sol : léger, meuble et bien drainé

Rusticité : zone 3

De tous les légumes vivaces, l’asperge est probablement le plus connu. Généralement vendue en pot ou sous forme de griffes (racines nues) dans les jardineries, on doit planter l’asperge au plein soleil ou à la mi-ombre. Bien qu’elle ait une préférence pour les sols légers, meubles et bien drainés, amendés de compost, elle peut aussi tolérer les terres argileuses. Les griffes d’asperges doivent idéalement être mises en terre au printemps, à une profondeur de 15 à 20 cm.

Les premières tiges pourront être récoltées trois ans plus tard seulement afin de donner le temps nécessaire à la plante de bien s’établir. Au moment de la récolte, qui a lieu en mai et en juin, il faut vous assurer de laisser quelques tiges en place afin qu’elles forment du feuillage ce qui permettra à la plante de refaire des réserves pour la prochaine saison.

La majorité des cultivars d’asperges sont de couleur verte, mais il existe aussi des variétés aux jolies tiges violettes ou pourpres, telles que « Purple Passion ».

Échalote de Sainte-Anne

Photo fournie par Le Jardin Forêt de Chambon

Hauteur : 35 cm

Largeur : 15 cm

Feuillage : vert, fin et allongé, comestible

Ensoleillement : soleil

Sol : s’adapte à divers sols légers et bien drainés

Rusticité : zone 4

Cultivée depuis le début du 20e siècle, cette plante vivace comestible fait partie du riche patrimoine agricole québécois. Puisque l’échalote de Sainte-Anne – aussi appelée échalote perpétuelle – commence sa croissance tôt au printemps, on peut commencer la récolte à ce moment et la déguster comme un oignon vert. C’est toutefois au début de l’été, lorsque son feuillage jaunit et sèche, qu’elle atteint sa pleine maturité. Récoltée à la fin de juin ou au début de juillet, cette échalote recèle alors une saveur plus prononcée.

Pour assurer sa pérennité, il faut -laisser quelques bulbes en terre au moment de la récolte. On peut aussi faire sécher quelques bulbes dans un lieu ombragé et protégé de la pluie afin de les replanter quelques semaines plus tard, au moment de la fête de Sainte-Anne, soit le 26 juillet. En achetant des bulbes chez un semencier, on peut aussi planter cette vivace potagère dès le printemps.

Plantée dans un sol léger et bien drainé, cette échalote poussera tout l’été, passera l’hiver sous la neige et reviendra l’année suivante. Une dizaine de bulbes mis en terre se multiplieront par dix, donnant une récolte de plus de 100 plants d’échalotes l’année suivante !

Topinambour

Photo fournie par La Cucina Italiana

Hauteur : 2,50 m

Largeur : indéterminée

Floraison : jaune en octobre, comestible

Ensoleillement : soleil

Sol : riche en humus et bien drainé

Rusticité : zone 4

Proche parent du tournesol, le topinambour est toutefois dans une classe à part puisqu’on le cultive davantage pour ses tubercules comestibles que pour sa floraison qui survient tardivement en automne. En effet, avec leur délicieuse saveur d’artichaut, les racines de topinambour remplacent à merveille la pomme de terre.

Toutefois, cette plante étant particulièrement agressive, on a intérêt à la planter dans un large pot en textile ou en plastique enfoui dans le sol ou à la ceinturer d’une épaisse bordure de métal afin d’éviter qu’elle n’envahisse tout l’espace disponible. Il est également possible de cultiver cette plante comestible en contenant sur une terrasse.

Les tiges de cette plante vivace indigène d’Amérique du Nord peuvent atteindre 2,50 mètres de hauteur. Très robuste, le topinambour est parfaitement rustique jusqu’en zone 4.

Chervis

Photo fournie par Saveurs vivaces

Hauteur : 1 m

Largeur : 60 cm

Floraison : blanche en juillet, comestible

Feuillage : vert légèrement teinté de bleu, comestible

Ensoleillement : soleil, mi-ombre

Sol : riche en humus, léger, meuble et frais

Rusticité : zone 4

De toutes les plantes potagères vivaces, le chervis est à mon avis l’une de celles qui sont les plus productives. Elle produit une abondance de racines blanches sucrées allongées semblables à celle du panais. Le seul inconvénient est qu’elles sont difficiles à nettoyer.

Le chervis possède également un joli feuillage vert légèrement teinté de bleu et il produit de jolies inflorescences blanches en juillet. Tout comme ses racines, dont le goût rappelle celui du panais, ses feuilles et ses fleurs peuvent être consommées.

Photo fournie par Jardiner malin

Comme la carotte et le panais, le chervis a une préférence pour les sols humifères, légers, meubles et frais, situés au soleil comme à la mi-ombre. Cette plante vivace robuste est rustique jusqu’en zone 4.

Oseille

Photo fournie par Cuisine actuelle

Hauteur : 60 cm

Largeur : 50 cm

Feuillage: vert, comestible

Ensoleillement : soleil, mi-ombre

Sol : riche en humus, bien drainé et frais

Rusticité : riche en humus, bien drainé et frais

Facile à cultiver, l’oseille figure parmi les premiers légumes-feuilles qui puissent être récoltés au printemps. Comme elle est parfaitement vivace sous notre climat, elle reste en place au potager pendant de nombreuses années sans exiger de soins particuliers.

Son feuillage vert clair possède une saveur citronnée qui donne du zeste aux salades et aux soupes. Elle accompagne bien certains poissons : le saumon à l’oseille est un véritable régal ! Toutefois, petite mise en garde, comme l’oseille contient de l’acide oxalique, il est préférable de la consommer avec modération. L’oseille se propage aisément par semis. Comme sa croissance est rapide, la récolte peut débuter environ trois mois après la mise en terre des semences. Pour prolonger la récolte des feuilles, supprimer la hampe florale dès son apparition.

Photo fournie par Le Jardin du Prahor

On retrouve également sur le marché horticole l’oseille sanguine, dont les feuilles vertes sont marquées de nervures rouge sang. Bien qu’elle recèle une saveur moins prononcée que l’oseille commune, l’oseille sanguine apporte dynamisme et originalité aux mets qu’elle accompagne.

La permaculture, qu’est-ce que c’est que ça ?

Photo fournie par Deep Green permaculture

La permaculture est une forme d’agriculture naturelle et durable qui a été développée au 20e siècle. Ce modèle a d’abord été inspiré par l’agriculteur japonais Masanobu Fukuoka (1913-2008) et a ensuite été popularisé dans les années 1970 par le biologiste Bill Mollison et l’essayiste David Holmgren, tous deux d’origine australienne.

Inspirée par l’écologie naturelle et par certaines traditions, la permaculture permet une production agricole durable, économe en énergie et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques, tout en laissant le plus de place possible à l’expression de la nature.

De façon simplifiée, on peut dire que la permaculture est une approche agricole qui mise principalement sur l’utilisation de plantes comestibles vivaces, robustes et vigoureuses, produisant des légumes et des fruits en abondance, année après année, avec un minimum de soins.