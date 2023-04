PAYETTE, Marcel



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Marcel Payette, survenu le 15 mars 2023, à l'âge de 74 ans.Il laisse dans le deuil sa mère Rhéa (Paul-André Lacasse), son frère Mario (Diane Jean) et ses soeurs : Monique (Élias Aboumrad), Lise (Michel Girard), Marie (Alain Gravel), sa belle-soeur Janine Bourassa, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Il s'en va rejoindre son père Maurice et son frère Pierre.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 avril 2023, de 9h à 11h à laUne cérémonie sera célébrée à 11h, en la chapelle de la Résidence funéraire Notre-Dame. Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration via le bouton ''Visionner la cérémonie'', en bas de l'avis présent sur le site de la coopérative.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Émilie-Gamelin.