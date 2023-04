CÔTÉ, Berthe



Le 2 mars 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Berthe Côté, retraitée de l'Hôpital Notre-Dame (Banque de sang) et prédécédée de ses parents Omérine Rioux et Omer Côté de Rivière-du-Loup.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 15 avril 2023 de 13h à 14h au220 rue Claude-Dauzat (angle Tailhandier)BouchervilleLes funérailles, en présence des cendres, auront lieu le même jour à 14h au centre communautaire et de là au cimetière de Boucherville.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Croix-Rouge.https://www.croixrouge.ca/faites-un-don/appel/faites-un-don-au-fonds-de-la-croix-rouge-canadienneLes arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone : (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941