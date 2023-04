BENOÎT, Richard



À Longueuil, le 25 mars 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé Monsieur Richard Benoît, époux de Madame Marie-Claude Gagnon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Mélissa (Dominick), ses petits-fils Antoine et Félix ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 30 avril 2023 de 13h30 à 16h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons aux fondations Parkinson Québec et Alzheimer Québec seraient appréciés à la mémoire de Richard Benoît.