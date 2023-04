CLOUTIER, Édéenne



À Boucherville, le 27 mars 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Édéenne Cloutier, épouse de feu Gilles Cloutier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christian (Chantal Côté) et Lynda (Sylvain Bissonnette), sa petite-fille Jessyca (Simon Vigneault) et leur fils Xavier, sa soeur Marie (Réjean Bédard), son frère Michel (Carole Toupin), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 15 avril 2023 de 9h30 à 11h30 au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941Un hommage aura lieu le même jour à 11h30 dans le salon du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Source Bleue.https://maisonsourcebleue.ca/fondation/faire-un-don/