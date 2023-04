Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Les perles d’Ingrid

Photo d'archives

C’est sorti il y a maintenant un mois, sauf que l’actualité musicale est si dense et va tellement vite qu’il ne faudrait surtout pas qu’il sombre dans l’oubli. Permettons-nous donc d’insister. Avec Reines, Ingrid St-Pierre signe un des albums québécois les plus beaux et essentiels de ce début de 2023. Il y a dans cette série de chansons au féminisme affirmé des perles langagières et mélodiques, comme Le paquebot, émouvant témoignage d’une mère angoissée à sa fille à naître, qui confirment la place de l’artiste bas-laurentienne parmi nos grands auteurs de chansons québécoises.

► Où : sur les plateformes

— Cédric Bélanger

La recette de l’amour

Photo fournie par Québec Amérique

C’est un tout petit livre avec une grande portée. L’autrice, humoriste et maman Léa Stréliski se dévoile comme jamais dans cet essai sur le thème de l’amour. On aime la façon dont elle part de sa jolie histoire personnelle pour toucher ce sujet universel, et la manière dont elle se livre au fur et à mesure qu’elle analyse ses souvenirs amoureux. Certains passages se doivent d’être surlignés tellement ils nous interpellent, comme celui-ci : « Pourtant, il existe des gens qui n’échapperont pas notre cœur. C’est difficile à croire quand il a déjà été pulvérisé en miettes, mais je vous jure que certaines personnes vous écouteront parler et comprendront intimement ce que vous dites. »

► La recette de l’amour, Léa Stréliski, chez Québec Amérique

— Sarah-Émilie Nault

I’m not gonna die

Photo fournie par Benjamin Nadeau

Après avoir œuvré dans l’ombre des Ludovick Bourgeois et William Cloutier de ce monde, Benjamin Nadeau se révèle à son tour – et enfin ! – à titre d’auteur-compositeur-interprète avec une première offrande solo, le EP i’m not gonna die.

Sous le nom de benjamiin, l’artiste dévoile aujourd’hui une pop mature et assumée, teintée de rock et de folk qui risque fort bien de se tailler une place de choix dans nos listes de lectures personnelles. À écouter à plein volume et, surtout, sans modération.

► Où : sur les plateformes

— Bruno Lapointe

On célèbre l’americana

La chaîne spécialisée américaine PBS célèbre la musique americana, ce soir, avec les meilleurs moments de la 21e édition de Americana Awards and Honors. On pourra voir des performances de Brandi Carlile, Chris Isaak, Lyle Lovett, Allison Russel, Lukas Nelson, Phosphorescent, The War And Treaty et James McMurtry. L’émission d’une heure a été enregistrée en septembre dernier à l’auditorium Ryman à Nashville au Tennessee.

► Où : sur PBS à 23 h et en rediffusion à 3 h 30, samedi 1er avril

— Yves Leclerc