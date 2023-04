Aider sans nuire: favoriser le traitement participatif

Après avoir sensibilisé les lecteurs sur les effets néfastes de la croyance au rôle de sauveur dans la première édition d’Aider sans nuire, la Dre Suzanne Lamarre, psychiatre à Montréal, explique, dans la seconde édition de son ouvrage, comment aborder les problèmes de vie et de santé mentale dans des contextes de participation. À son avis, tout est en place pour permettre à une nouvelle culture participative d’émerger.

Dans la première édition d’Aider sans nuire, la Dre Suzanne Lamarre avait sensibilisé les lecteurs aux effets néfastes de la croyance au rôle de sauveur, tant chez l’aidant que chez l’aidé.

Vingt-cinq années plus tard, elle constate le surmenage chez un grand nombre de proches aidants et de professionnels de la santé, qui continuent à assurer la fonction de sauveurs. Elle constate aussi les troubles de santé mentale qui se manifestent même chez les gens les plus performants, le tout ayant été accentué par la pandémie.

Pourtant, tout est en place pour qu’une nouvelle culture participative s’installe : plus de connaissances sur la neuroplasticité du cerveau, plus d’ouverture face à la méditation et à la pleine conscience, accès à plusieurs ressources virtuelles proposant de nouvelles thérapies et des autosoins.

À son avis, chacun peut maintenant devenir responsable du maintien de sa propre santé, dans des rapports égalitaires entre soignants et soignés.

C’est ce qu’elle explique dans la nouvelle édition d’Aider sans nuire.

« Je ne pouvais pas prendre ma retraite sans parler de ce qui ne fait pas de sens en psychiatrie et en santé mentale », déclare d’entrée de jeu la spécialiste, en entrevue. « C’est pour ça que j’ai écrit cette deuxième édition. »

« Les humains sont incapables de rester longtemps dans des systèmes où ils travaillent de façon incohérente avec leurs valeurs et leur autodétermination », ajoute-t-elle, en faisant référence au TSO (temps supplémentaire obligatoire) et à l’épuisement du personnel dans le milieu de la santé.

Partenariat

La spécialiste croit aux bienfaits d’une culture où les gens sont appelés à participer, dans les différentes sphères de leur vie.

« J’ai été éduquée dans une famille où on participait », dit la Dre Lamarre, qui a grandi dans une famille de 11 enfants, à Jonquière. « Les parents saisissaient qu’ils ne pouvaient pas se passer de leurs enfants. »

La psychiatre explique qu’elle s’assurait de travailler en partenariat avec ses patients.

« Comment vous voyez ça ? Comment vous voulez retrouver votre santé ? Comment vous allez retrouver un contexte où vous êtes autodéterminé ? J’ai travaillé beaucoup avec les familles pour installer un contexte participant et non un contexte de sauveur/contrôlant. Et ça, c’est tout un changement de culture dans une famille. »

Un exemple

Dans le cas d’un premier épisode psychiatrique – par exemple un enfant qui s’isole –, la Dre Lamarre indique que c’est bien important de dire : « On ne peut pas se passer de toi, jeune homme ou jeune fille. Il faut qu’on travaille ensemble. Cesse de t’isoler. Il faut qu’on regarde comment tu vas voir à tes vulnérabilités et nous aussi, à nos vulnérabilités. »

Elle explique qu’essayer de contrôler l’autre ne donnera rien.

« Il faut qu’il y ait une règle de fonctionnement. L’enfant va être de plus en plus tricheur si j’essaie de le contrôler. Alors, comment le faire participer ? Je ne peux pas contrôler un enfant, je peux juste faire en sorte qu’il voie à ses problèmes avec moi. Ce n’est pas en donnant la solution à l’autre que ça va lui permettre de régler son problème. »

Dans la société

La Dre Suzanne Lamarre prône le travail d’équipe. « On est interdépendants. On n’est pas dépendant ni indépendant. L’autodétermination, c’est ce sentiment d’avoir besoin d’une équipe, d’avoir besoin des autres pour être à mon meilleur. Mais ce ne sont pas les autres qui vont me dire quoi penser. »

♦ Suzanne Lamarre a travaillé dans des services d’urgence psychiatrique et de crise tout au long de sa carrière.

♦ Professeure adjointe au Département de psychiatrie de l’Université McGill, elle a dirigé le Département de psychiatrie du centre hospitalier St. Mary de 2004 à 2012.

♦ Elle a été présidente de l’International Association for Emergency Psychiatry dans les années 1980.

♦ Elle est présidente du comité scientifique du programme Soigner en pleine conscience de l’Institut de pleine conscience appliquée de Montréal (IPCAM).

♦ En librairie.

EXTRAIT

Photo fournie par Les Éditions de l’Homme

Les 5 conseils de la Dre Lamarre à ses patients :