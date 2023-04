LAROCQUE RICHARD

Fernande



Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 5 mars 2023, est décédée à l'âge de, Mme Fernande Richard, épouse de feu Edmour Larocque, demeurant à Trois-Rivières.Elle laisse dans le deuil, ses fils: Richard Larocque (Sylvie Laquerre) et Serge Larocque (Céline Perreault); ses petits-enfants: Roxane, Amélie, Karine et Éric; ses sept arrière-petits-enfants; son frère, ses soeurs, son beau-frère et ses belles-soeurs : Martin Richard (Lise Busque), Jeannine Richard (Alex Sassine), Évelyne Richard, Thérèse Richard et Claire Lauzon (feu Conrad Richard) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.La famille accueillera parents et amis auTROIS-RIVIÈRES, QC G8Z 1V6le dimanche 16 avril, jour des funérailles, à partir de 12h30. Une liturgie de la Parole suivra à 15h30 au Mémorial du Centre funéraire. Pour y assister par diffusion web :veuillez communiquer avec la famille pour l'obtention du mot de passe.L'inhumation aura lieu au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise de Montréal à une date ultérieure.