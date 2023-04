À Pâques, nous connaissons le gigot d’agneau, le jambon, le chocolat... Mais connaissez-vous la brioche du carême ? Ce petit pain moelleux aux épices, aux raisins et parfois aux écorces d’oranges confites gagne en popularité, si bien que plusieurs boulangeries au Québec en proposent quelques semaines avant Pâques.

On les préfère tièdes avec une noix de beurre, que l’on déguste avec une bonne tasse de thé, à tout moment de la journée.

Voici quelques boulangeries où dénicher votre brioche du carême !

Automne Boulangerie

Photo fournie par Automne Boulangerie

Elle est bien fameuse, cette brioche du carême de l’incontournable boulangerie Automne. On aime beaucoup la complexité de sa création avec un mélange d’épices maison (cannelle, clou de girofle, muscade), en plus de raisins de Corinthe, d’écorces d’oranges confites et de gingembre. En ajoutant une pointe de leur propre farine intégrale, nous avons droit ici à une brioche qui est loin d’être moche.

► automneboulangerie.com

► 6500, avenue Christophe--Colomb, Montréal

Le Toledo

Photo fournie par Le Toledo

La brioche du carême de la boulangerie Le Toledo remplit aisément toutes les promesses que doit livrer cette petite gourmandise. Elle est moelleuse, pas trop sucrée, préparée avec un mélange d’épices maison prouvant qu’elle est prise au sérieux. On profite de la visite pour repartir avec une tourte du Mont-Royal et pourquoi pas, une portion de flan à la vanille.

► letoledo.com

► 351, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

► 4448, rue Wellington, Verdun

Butterblume

Photo fournie par Le Cuisinomane

C’est la tradition depuis déjà plusieurs années dans ce comptoir café et épicerie du Mile-End. Quelques semaines avant Pâques, l’étal de gourmandises est embelli par de dodues brioches reluisantes qui n’attendent qu’à se faire dévorer. Elles sont extrêmement moelleuses, au goût riche et complexe... Les brioches du carême du Butterblume sont les meilleures mangées à ce jour !

► lebutterblume.com

► 5836, boulevard Saint-Laurent, Montréal

La Petite Boulangerie Fleury

Photo fournie par La Petite Boulangerie Fleury

Douze mois par année, depuis près de 30 ans, cette boulangerie artisanale située dans le quartier Ahuntsic ne cesse de partager du bonheur à coup de croissants, de chaussons, de miches, de baguet-tes et de créations de saison... Comme la brioche du carême ! Celle-ci est intentionnellement préparée sans cannelle, mais toujours avec raisins et beaucoup d’amour. Si cette tradition anglo-saxonne est célébrée, il faut mentionner que l’italienne l’est tout autant en proposant la Colomba, une brioche au levain se rapprochant davantage du panettone. Une autre bonne raison de découvrir ce petit bijou de quartier.

► lapetiteboulangerie.ca

► 1412, rue Fleury Est, Montréal

Jeff le Boulanger

Photo fournie par Jeff le Boulanger

On pourrait l’appeler le « boulanger fou », mais je préfère utiliser le terme « passionné » pour décrire Jean-François Dinelle, l’artisan derrière cette boulangerie située à Lévis. L’homme aux mille et une créations ne manquera pas de partager des souvenirs d’enfance avec sa version de la brioche du carême, celle-ci avec un glaçage à l’érable, offerte une semaine avant Pâques. Elle trouvera sa place aux côtés de bretzels, fougasses, cruffins (fusion entre un muffin et un croissant) et plusieurs autres pains funky, comme il aime les qualifier. Jeff, une boulangerie qui pourrait rapidement devenir une destination à Lévis !

► jeffleboulanger.com

► 4, rue Charles-Rodrigue, Lévis

Boulangerie Paul

Photo Adobe Stock

La Boulangerie Paul est le petit bijou gourmand caché de Sillery. Bien niché sur le chemin Saint-Louis depuis 2004, les gens du quartier s’y rendent pour un croissant chaud le matin, une part de quiche ou de pizza le midi, et une baguette sur le chemin du retour du travail. Pour Pâques, l’équipe préparera la brioche du carême à la fois sur commande et en boutique les 6 et 7 avril prochain. Premier arrivé premier servi : arrivez tôt !

► facebook.com/boulartipaul

► 1646, chemin Saint-Louis, Québec

La Shop à Pain

Photo fournie par La Shop à Pain

Cette boulangerie artisanale de quatrième génération, située à Terrebonne, promet de défourner les brioches du carême tous les jours jusqu’à Pâques. Guillaume, le boulanger et propriétaire, insiste sur le fait qu’elles sont faites entièrement avec de la farine du Québec, sans additif ni agent de conservation. De quoi passer dès l’aube pour mettre la main sur ces délicatesses encore chaudes.

► lashopapain.com

► 1, Grande Allée #1380, Terrebonne

Boulangerie Borderon & Fils

Photo fournie par la Boulangerie Borderon & Fils

Les artisans de chez Borderon & Fils travailleront bel et bien la brioche du carême, mais avec leur propre twist... chocolaté ! Vendu en paquet de quatre, ce quatuor sera au chocolat, puis truffé de fruits confits de qualité bien camouflés. Rares sont les créations qui ne sont pas à la hauteur chez les Borderon !

► artisanborderon.com

► 1191, avenue Cartier, Québec

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com