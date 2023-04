DAGENAIS, François



Au CHUM, le 22 mars 2023, à l'âge de 70 ans, est décédé François Dagenais, domicilié à Saint-Chrysostome, époux de feu Danielle Dauphinais.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Nicole (Gilles), Diane, Yvan (feu Louise), Bruno (Diane), Paul (Maryse), Paulette (feu Jocelyn) et Benoit (Carole).Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, les parents et amis de la famille Dagenais et de la famille de feu son épouse Danielle Dauphinais.Sa famille accueillera parents et amis le vendredi 5 mai 2023 de 19h à 22h au :GIBEAU-GENDRON107, RUE VINCENTSAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131Les funérailles seront célébrées le samedi 6 mai 2023 à 14h en l'église paroissiale de Saint-Chrysostome. Samedi, jour des funérailles, la famille recevra les condoléances à l'église de 11h à 14h. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à Diabète Québec, la Fondation des maladies du coeur ou toutes autres fondations relatives aux maladies du rein.Après l'inhumation au cimetière, parents et amis sont conviés à La cabane à Midas, 111, rang St-Joseph à Saint-Chrysostome, pour un goûter fraternel.