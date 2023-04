HERNANDEZ DEVERMAN

Josefa



Le 10 mars 2023 est décédée Josefa Hernandez Deverman, à l'âge de 89 ans, conjointe de feu Lucien Lapointe (Jack).Elle laisse dans le deuil famille espagnole et amis.Les condoléances auront lieu samedi le 15 avril de 13h30 à 14h, suivies d'une cérémonie de 14h à 15h à7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, J4Y 1A2Nous tenons à remercier le Dr Jean-Sébastien Henry-Lebel et le quatrième Nord de l'hôpital Charles-LeMoyne pour leur soutien et leurs excellents soins.