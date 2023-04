Dubois pourrait tout changer

Il ne reste que six matchs à la saison du Canadien et il est temps de penser à la prochaine campagne. L’allure de la formation pourrait changer radicalement si Pierre-Luc Dubois déménageait à Montréal. Dans ce cas, le club viserait les séries et non seulement le développement des jeunes.

Une transaction avec les Jets de Winnipeg coûtera cher pour acquérir l’attaquant québécois, mais Kent Hughes est capable de sortir un lapin de son chapeau, comme il l’a fait avec Kirby Dach et Mike Matheson.

Toutefois, le directeur général du Tricolore doit composer avec des vétérans ayant de mauvais pactes. Osera-t-il racheter des contrats ? Que fera-t-il avec les Joel Armia (encore deux ans à 3,4 millions $), Joel Edmundson (1 an à 3,5 M$), Christian Dvorak (2 ans à 4,450 M$), Brendan Gallagher (4 ans à 6,5 M$) ou même Chris Wideman (1 an à 762 500 $) ?

Il faut aussi penser à offrir des prolongations à Cole Caufield, à Jesse Ylönen, à Michael Pezzetta et à Rafaël Harvey-Pinard. Ce dernier pourrait même obtenir un petit cadeau, disons un pacte de 2 M$ par saison pour quatre ans, avant d’aller aider le Rocket pour les séries.

Reste à savoir si Hughes donnera une autre chance à Sean Monahan, toujours blessé. Mais il sera impossible de garder Monahan et Dvorak.

Bref, l’organisation a les mains liées dans plusieurs dossiers.

Le top 6

Les attaquants Caufield, Nick Suzuki, Dach, Josh Anderson, Juraj Slafkovsky et Harvey-Pinard seront assurément du top 6.

Ensuite, Monahan ou Dvorak, Gallagher et Mike Hoffman, qui a son utilité en avantage numérique, pourraient former le troisième trio.

Finalement, Armia, Pezzetta, Jake Evans et Ylönen lutteront pour une place au sein de la quatrième unité.

Si Alex Belzile et Anthony Richard obtiennent de nouvelles ententes, ils seront de bonnes polices d’assurance à Laval, tout comme Rem Pitlick. Ils sont victimes des mauvais contrats.

Les espoirs, comme Sean Farrell, devront être très impressionnants afin de se tailler une place avec le grand club.

On dira donc au revoir à Jonathan Drouin, Denis Gurianov, Chris Tierney et Paul Byron.

La jeunesse à la ligne bleue

Chez les défenseurs, le CH peut très bien se débrouiller avec deux vétérans en Matheson et David Savard.

Les jeunes Justin Barron, Kaiden Guhle, Jordan Harris, Arber Xhekaj et Johnathan Kovacevic méritent de jouer dans la LNH.

Et on dit beaucoup de bien du jeu de Logan Mailloux.

Bye bye Edmundson et Wideman.

Devant le filet, Samuel Montembeault a fait ses preuves. Mais Jake Allen a ralenti et son salaire de 3,85 M$ pèse lourd. Qui pourra éventuellement seconder le Québécois ? Ce ne sera pas Cayden Primeau.

Mais tout pourrait changer si Dubois porte un chandail bleu, blanc et rouge. Et qui sait ce que nous réserve Hughes ? Sans oublier la loterie Connor Bedard...

Quel avenir pour Jeff Gorton ?

Jeff Gorton s’ennuierait dans son rôle de vice-président exécutif des opérations hockey du Canadien, selon l’ancien joueur et analyste Nick Kypreos. Il aimerait redevenir directeur général dans la LNH.

Ça ne me surprend pas. Avec Kent Hughes bien en selle comme DG, l’utilité de Gorton n’est pas claire. De plus, celui qui ne parle pas français pourrait s’épanouir sous d’autres cieux. Il y a des DG qui pourraient perdre leur boulot, comme Ron Hextall à Pittsburgh, ou Jarmo Kekalainen à Columbus.

D’ailleurs, le président hockey des Blue Jackets, John Davidson, connaît bien Gorton pour avoir travaillé avec lui chez les Rangers de New York.

Et n’oublions pas que Lou Lamoriello, à 80 ans, pourrait laisser sa place avec les Islanders.

– Propos recueillis par Mylène Richard

Les échos de Bergie

Bienvenue dans la ligue, Martin St-Louis !

Il semble que la décision d’insérer Sean Farrell, tout droit sorti des rangs universitaires, au sein de la formation face aux Flyers, mardi, n’a pas été celle de Martin St-Louis. Lors d’un point de presse, plus tôt en journée, l’entraîneur-chef du CH a répondu que c’était une question pour Kent [Hughes, le directeur général]. C’est finalement le grand patron hockey qui a expliqué, après la défaite à Philadelphie, que Farrell avait disputé son premier match dans la LNH sans même avoir participé à un entraînement, car des membres de sa famille étaient présents dans les gradins. Bienvenue dans la ligue, Martin ! Ça m’est déjà arrivé au début de ma carrière. Je voulais tout décider, mais mon DG m’a dit : « Toi, tu vas gérer les joueurs sur le banc et moi, je décide qui sera sur le banc. »

Les Panthers fouettés par papa Tkachuk ?

Les propos de Keith Tkachuk, le père de Matthew qui évolue avec les Panthers, ont semblé allumer l’entraîneur de l’équipe floridienne. Après avoir entendu Tkachuk dire que le club qui se bat pour une place en séries était « mou », « décevant » et « sans conviction », Paul Maurice a enguirlandé ses joueurs pendant le match face aux Maple Leafs. Ce qui a semblé réveiller les troupes, puisque les Panthers l’ont emporté en prolongation à Toronto, mercredi. Keith est très présent dans l’entourage des Panthers et des Sénateurs, dont le capitaine est son autre fils, Brady. Il était intense comme joueur et il a toujours dit ce qu’il pensait. Personne ne va l’empêcher de s’exprimer.

L’irrespectueux Brooks Koepka

Ce que Brooks Koepka a fait samedi dernier au FLA Live Arena est inacceptable. Le champion de golf a manqué de respect en exhibant un cône orange et en criant des injures à Aaron Ekblad, prétendant que le défenseur avait l’air d’un cône sur la glace. Il est vrai qu’Ekblad ne connaît pas sa meilleure saison, mais un athlète professionnel qui agit de la sorte avec un autre athlète professionnel, on ne voit pas ça souvent. Imaginez si Ekblad se pointait au tertre de départ et qu’il criait « perdant » et que Koepka envoyait sa balle dans l’eau ?