En mode lecture: une fascinante bio romancée

Avec ce livre, l’écrivain français Laurent Seksik fait revivre trois personnes qui ont aidé Franz Kafka à devenir éternel.

Ce n’est pas la première fois que le Français Laurent Seksik s’emploie à raconter les derniers moments d’un célèbre écrivain. En 2010 ça a été ceux de Stefan Zweig (dans Les derniers jours de Stefan Zweig), et voilà qu’on a maintenant droit à ceux de Franz Kafka, qui est mort en juin 1924 d’une laryngite tuberculeuse fulminante.

On va ainsi revenir près de 100 ans en arrière, à une époque où pour soigner ce type de maladie, il n’y avait que la chance, le grand air, le repos et les verres de lait bus à la chaîne (on n’a pas trop bien compris pourquoi). Un traitement que Kafka suivra en 1921 au sanatorium de Matliary dans les montagnes des Hautes Tatras, où il rencontrera Robert Klopstock, qui deviendra l’un de ces plus proches amis.

La sainte trinité de Kafka

L’intérêt de ce roman est de nous faire découvrir trois personnes – dont Klopstock – qui ont joué un rôle clé dans la vie de Kafka. Que ce soit de son vivant, ou après. Car si ça peut aujourd’hui sembler incroyable, l’auteur de La métamorphose n’était pas très populaire de son temps et n’avait pas réussi à faire éditer grand-chose. Avant de mourir, il avait même demandé à ce que tous ses manuscrits non publiés soient brûlés. Alors, s’il avait été écouté et si ces personnes n’avaient pas été là, jamais on n’aurait pu lire des œuvres aussi majeures que Le procès ou Le château.

Une biographie romancée qu’on a beaucoup, beaucoup aimée.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Recherche gentleman fortuné

Photo fournie par les Éditions Calmann-Lévy

Si on a aimé tous les volets de La chronique des Bridgerton, on risque fort d’aimer ce sympathique roman qui se déroule en 1818. Après la mort de ses parents, Kitty Talbot n’aura pas d’autre choix que d’épouser un bon parti si elle veut pouvoir sauver ses quatre sœurs de la ruine. Seul problème ? Elle n’aura pas beaucoup de temps pour dénicher la perle rare !

Retrouve-moi

Photo fournie par les Éditions Le livre de poche

Dans ce neuvième opus de la série consacrée à l’enquêtrice D.D. Warren, toute une famille de Boston va être retrouvée massacrée. Toute ? Non ! Roxanna Baez, la fille aînée, pourrait être encore vivante. Ce qu’on saura seulement si D.D. parvient à la retrouver... Un polar qui ne révolutionne rien, mais qui divertit.

Terre Promise – L’art de produire ses propres semences

Photo fournie par les Éditions Québec Amérique

Après avoir découvert que même les jardiniers d’expérience achetaient chaque année les graines qu’ils allaient planter, l’autrice s’est lancée dans la culture de semences afin de pouvoir sauver de l’oubli toutes sortes de plantes ancestrales. Aujourd’hui à la tête de Terre Promise, une entreprise produisant des semences biologiques de variétés potagères rares ou en voie d’extinction, elle partage son savoir pour qu’on puisse nous aussi semer et récolter ce qu’on veut.

La biologie – Les grands concepts expliqués

Photo fournie par les Éditions Marcel Didier

Avec un titre aussi éloquent, point de mystère : cet ouvrage démystifie de façon simple et claire tout ce qui touche au domaine de la biologie. Grâce à lui, on pourra ainsi en savoir plus sur la photosynthèse, la production de cellules, la circulation sanguine, l’action des hormones, la théorie des germes, le clonage, le concept d’horloge moléculaire, les extinctions de masse ou les écosystèmes. Passionnant d’un bout à l’autre.

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions Michel Lafon

Hurlements

Très vite, on apprendra que cinq femmes ont été enlevées par un tordu de la pire espèce. Le genre de tordu qui aime faire souffrir ses victimes de toutes les manières possibles et imaginables jusqu’à ce que mort s’ensuive. Ou presque, puisque grâce à la ténacité d’un flic solitaire, l’une d’entre elles sera retrouvée encore vivante... mais dans un état si épouvantable qu’afin de ne choquer personne, on va s’abstenir d’entrer ici dans les détails.

Ça nous amène à préciser au passage qu’il faut avoir les nerfs assez solides pour apprécier ce sanglant polar au style plutôt plat – mais efficace !

Une course contre la montre

Pour en revenir au tordu, il va trouver un moyen imparable d’attirer sans délai l’attention du commissaire Victor Venturi, le plus célèbre policier de France : s’en prendre directement à l’une de ses collègues de travail, la psychologue et criminologue exper-te Olivia Montalvert – que tout le monde surnomme Menthe-à-l’eau.

C’est donc là que la partie va commencer et que l’aiguille de notre stressomètre va tomber dans le rouge. Car pour sauver les quatre autres femmes qui sont détenues quelque part par le tordu, Venturi et son équipe n’auront que deux jours...