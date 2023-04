CURADEAU, Fernand



Le 16 mars 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Fernand Curadeau, époux de Mme Micheline Raymond.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Pierre), Martin (Nathalie) et Jean (Mélanie), ses petits-enfants Jessica, Vincent, Alex, Julie, Antoine, Jean-Christophe, Jérémie et Charles-Émile, ses arrière-petits-enfants Thomas et Alice, son frère François ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les proches au :McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 8 avril 2023 dès 12h. Une liturgie suivra à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.