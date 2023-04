Golf féminin: Monet Chun quitte Augusta avec une légère déception

AUGUSTA | Difficile de percevoir comment Monet Chun vit ses émotions. Plutôt calme et peu expressive, la Canadienne a reconnu qu’elle n’était pas tout à fait satisfaite de sa ronde finale au Championnat amateur féminin du Augusta National, en fin d’après-midi.

La golfeuse de 22 ans a commis plusieurs erreurs impardonnables, en attaquant notamment directement les fanions et en jugeant mal les distances. Plusieurs de ses cinq bogueys sur sa carte de 77 (+5) sont dus à des gaffes directes.

À égalité au sixième rang à l’aube de cette ronde finale sur le mythique parcours du Augusta National, Chun a reculé au 14e échelon en vertu d’un rendement cumulatif de +3.

Discrètement, elle a avoué être un légèrement déçue de sa journée alors qu’elle n’a réussi aucun oiselet. Il faut toutefois mentionner que les conditions n’étaient pas optimales en début de journée. Le vent lui a joué de vilains tours et quand la pluie s’est invitée à la partie en fin de matinée, les officiels ont arrêté le jeu durant un peu plus de trois heures en raison des orages menaçants dans la région. Au retour, les surfaces plus tendres étaient donc un peu plus lentes.

«C’était difficile sur le parcours, car le vent soufflait beaucoup, a-t-elle signalé à propos des rafales de 50 km/h. J’avais de la difficulté à garder la balle sur les verts. Au-delà de tout ça, je crois avoir bien géré les choses.»

Mauvaises décisions

Le long des cordes, son instructeur Matt Wilson a aperçu quelques lacunes qu’il observait rarement. Il les a notées sans pour autant lui en tenir rigueur comme il s’agissait d’une première ronde officielle sur les allées du Augusta National.

«Elle doit améliorer son processus décisionnel menant à ses coups d’approche au fanion sur des parcours semblables. Elle doit bien analyser son environnement, mieux juger les conditions et choisir le bon bâton. Surtout sur des surfaces aussi fermes, rapides et inclinées, a analysé Wilson, tout de même très fier de sa protégée.

«Je sais qu’elle n’est pas très satisfaite et qu’elle est déçue. Ses attentes sont élevées et elle veut gagner. Elle doit apprendre de cette expérience, a-t-il ajouté dans une conversation avec le Journal sous le Big Oak à proximité du premier tertre

«Avec des conditions venteuses, les gaffes sont plus fréquentes et il est plus difficile de se sortir d’impasses. Je crois qu’un peu plus de connaissances “locales” auraient pu faire la différence. Car ces erreurs ont quasi toutes coûté un boguey.»

Fidèle à sa soeur

Ce sujet est plutôt épineux, car Chun, à l’instar des deux premières rondes, était flanquée de sa sœur Adèle durant cette ronde finale. Celle-ci n’est pas une habituée du métier de cadet. Mais elle sait la distraire en temps opportun et ne pas mettre trop l’emphase sur le jeu.

Toutefois, les connaissances du parcours sont primordiales. En ronde d’entraînement, la golfeuse était accompagnée d’un cadet comptant une vingtaine d’années d’expérience au prestigieux club de Washington Road.

«Je suis parvenue à bien gérer ce parcours. Du moins, je le crois. J’ai jonglé avec quelques mauvaises situations autour des verts, c’est vrai, mais je m’en suis sortie», a indiqué Chun.

N’empêche, si elle avait à reprendre la même décision, elle ne ferait pas l’impasse sur sa sœur.

