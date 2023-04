Golf féminin: Rose Zhang résiste de peine et de misère à Augusta

Rose Zhang se souviendra longtemps de son quatrième passage au Augusta National. En plein contrôle du Championnat amateur féminin, le titre tant convoité a bien failli lui glisser entre les doigts. Son avance de cinq coups a fondu comme neige au soleil. L’Américaine a tenu le coup en l’emportant en prolongation.

Un coup d’œil à cette carte finale de l’Américaine de 19 ans, meneuse du classement amateur mondial, pourrait donner des cauchemars. Un départ désastreux et un premier neuf de misère auraient bien pu faire dérailler son rêve comme un train entrant dans un mur à pleine vitesse. La favorite s’était forgé une avance aussi confortable que dangereuse.

Un double boguey au premier fanion, trois autres bogueys et un oiselet à l’aller ont donné des sueurs froides à la porte-couleurs du Cardinal de Stanford. Une surdouée et une véritable étoile du golf féminin. Mais à Augusta, il ne faut rien tenir pour acquis.

Pendant que Zhang multipliait les gaffes et les coups erratiques, Jenny Bae, une représentante des Bulldogs de l’Université de la Géorgie, en a profité pour réduire l’écart et s’approcher dangereusement de la meneuse.

Getty Images via AFP

Si bien qu’avec un oiselet au 17e, elle l’a rejoint à -9. Zhang n’a pu enfoncer le clou ultime à ses deux derniers fanions.

Prolongation nécessaire

Mais elle y est parvenue au bout d’une longue journée sur l’Augusta National lors du second trou de prolongation.

«Je dois avouer que lorsque j’ai vu la balle tomber dans la coupe après ce court dernier roulé, j’étais hyper soulagée, a raconté la quatrième championne de l’histoire du tournoi géorgien. Les attentes étaient élevées envers moi et j’avais aussi de grands objectifs. Être en mesure de relever ce défi et de traverser cette ronde finale, j’en suis très reconnaissante.»

Bien que les dieux du golf ne semblaient pas être en faveur de sa cause, eux qui ont souvent bousillé les espoirs des plus grands golfeurs, Dame Nature les a déjoués un tantinet en forçant l’arrêt du jeu en milieu d’avant-midi. Une ligne d’orages balayant le nord-est de la Géorgie a causé un arrêt d’environ trois heures.

Légère correction

Zhang a ainsi pu freiner l’hémorragie puisqu’à son retour sur le terrain, elle a commis un seul boguey qu’elle a réparé avec un oiselet à ses 11 derniers trous. Mais sa carte finale de 76 (+4) représente la pire de ses quatre performances à Augusta. Un parcours où elle avoue éprouver plusieurs difficultés.

«Je ne me suis attardée à rien de particulier durant cette pause. Mais elle m’a permis de sortir du parcours et de penser à autre chose, a affirmé sans détour l’Américaine. Je devais me vider l’esprit.

«Ça m’a fait du bien même si je n’ai rien résolu. Je suis revenue sur les rails, c’est ma plus grande réalisation de la journée. Je suis parvenue à trouver un moyen de traverser la tempête et de rester dans le moment présent.»

De retour sur le parcours, Zhang a cependant corrigé un petit truc qui clochait dans son élan. Sur la magnifique normale 5 du 13e, elle a modifié sa prise. Cela lui a permis d’exécuter des coups de meilleure qualité. Un geste osé qui a finalement porté ses fruits.

Un conquête unique

Ce titre américain est l’un des seuls qui manquaient à son impressionnant palmarès. Depuis des années, la Californienne fait la pluie et le beau temps sur le circuit amateur mondial. Elle excelle dans les compétitions individuelles et a largement collaboré aux victoires aux épreuves en équipe. L’an dernier lors du championnat national de la NCAA, elle avait entre autres permis au Cardinal de Stanford d’être couronné champion.

Elle compte d’ailleurs neuf victoires en carrière sur le circuit collégial, un sommet dans l’histoire du réputé programme de l’université californienne.

«Je ne peux pas donner d’ordre à mes titres, a exprimé celle qui compte notamment des victoires au championnat amateur féminin des États-Unis, au championnat junior américain et au championnat de la NCAA.

«Chaque évènement rappelle un moment spécial, a-t-elle poursuivi. J’étais à différents niveaux dans ma vie à chacun d’eux. Mais cette victoire, ici à Augusta, est au sommet quant au prestige. C’est une victoire vraiment unique. J’en suis très reconnaissante.»