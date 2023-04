La Crounchaouète à l’érable

Ahhh ! Le mois d’avril et le temps des sucres. Je viens d’une famille où les cabanes à sucre sont nombreuses.

J’ai des souvenirs sucrés de mitaines mouillées, de pieds humides dans les sacs de pain glissés dans les bottes (avez-vous connu ça ?), de raquettes, de mes cousins et cousines qui apprennent à conduire les motoneiges, de chaudières d’eau d’érable qui se renversent... bref, que de beaux souvenirs de ma jeunesse.

Chez mon oncle Raymond, quand le temps était venu de manger de la tire sur la neige, il y avait une tradition : on mettait des arachides salées au bout des bacs à neige pour la tire. Avec notre petite palette de bois, on enroulait la tire pour ensuite déposer notre trésor sur le lit d’arachides. On avait de la tire aux arachides salées. Le mélange du sucré-salé était divin.

Normalement, je préfère la purée de dattes au sirop d’érable parce qu’une tasse de purée de dattes (250 ml) contient 14 g de fibres alors que notre bon sirop d’érable, zéro. Mais... comme je suis fièrement québécoise et que le sirop d’érable est notre or québécois, j’ai décidé de partager avec vous cette succulente recette facile à faire au goût de sirop d’érable et d’arachides.

Bon régal !

Portions : 14 croustillantes

INGRÉDIENTS

1 œuf

1⁄2 tasse de sirop d’érable

1⁄2 tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide

1 tasse de céréales soufflées (millet, quinoa ou riz)

1⁄2 tasse d’arachides hachées (salées ou non)

COMMENT FAIRE ?