La fin de l’Amérique (c’est ce qu’ils disent, en tout cas)

Que Donald Trump ait couché ou non avec une actrice de films pornographiques, qu’il l’ait fait ou non trois mois seulement après la naissance de son fils Barron, qu’il ait ou non mandaté son avocat personnel pour tuer le scandale en achetant le silence de celle-ci ou de celle-là (parce qu’il y a au moins une autre femme... ou non), tout ça importe peu. Les Américains replongent dans un chaos dont ils espéraient s’être débarrassés en 2020.

Les réactions de l’ancien président et de ses proches aux accusations à venir en début de semaine prochaine ont prouvé qu’il n’y aura, dans sa défense, ni propos trop délirants ni exemples trop exagérés. Pour son fils Donald Jr, la longue enquête qui a conduit à l’inculpation de son père ferait «rougir Mao, Staline et Pol Pot», le sanguinaire dictateur cambodgien. Que chacun ait laissé des millions de morts derrière eux, le rapprochement se vaut apparemment.

À entendre Kevin McCarthy, le président – républicain – de la Chambre des représentants, les États-Unis sont foutus: Alvin Bragg, le procureur de Manhattan, «a endommagé notre pays de façon irréparable en interférant dans notre élection présidentielle». De «façon irréparable»! Quatre cent vingt-six ans de colonisation, 257 ans d’indépendance et 160 ans d’abolition de l’esclavage aux poubelles de l’histoire!

PROJET D’AVENIR: apocalypse

Ce ton apocalyptique, Trump en a fait sa marque de commerce depuis qu’il a quitté la Maison-Blanche et davantage encore depuis qu’il a lancé sa campagne pour reconquérir la présidence. Les démocrates sont des menteurs, des tricheurs, des voleurs; les politiciens qui s’opposent à lui – incluant Mitch McConnell, le leader de la minorité républicaine au Sénat – constituent «une plus grande menace pour les États-Unis que la Chine et la Russie».

Et jeudi soir, irrité, de toute évidence, de constater qu’après avoir été le premier président des États-Unis à repousser deux procédures de destitution il sera aussi le premier à faire face à des accusations criminelles, il a fait distribuer à ses partisans un message sollicitant leur contribution financière avec, pour phrase d’accroche: «Nous vivons le chapitre le plus sombre de l’histoire américaine.»

Plus sombre que l’esclavage? Que la guerre de Sécession? Que l’assassinat d’Abraham Lincoln? Que les 116 000 morts de la Première Guerre mondiale ou les 405 000 de la Seconde Guerre mondiale? Plus sombre que l’assassinat de John F. Kennedy? C’est ce qu’il dit.

Les quatre années de présidence de Donald Trump ont enchaîné les polémiques et les disputes à travers les États-Unis comme sur la scène internationale.

LE CHAOS, C’EST MOI

Transposant à la Maison-Blanche sa gestion désordonnée de la Trump Organization, ses chefs de cabinet se sont succédé en dénonçant, une fois partis, les engueulades et les querelles qu’il aimait voir s’animer autour de lui.

Donald Trump maîtrise, selon les observateurs, le tiers de l’électorat américain. Le tiers, ça ne fait, bien sûr, pas une majorité présidentielle. Les stratèges républicains ne peuvent voir autrement qu’avec angoisse le maelstrom trumpien déferler sur le parti au cours des prochains mois, faisant fuir les électeurs modérés dégoûtés par le nouveau torrent de controverses.