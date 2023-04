La nouvelle Passe PC Express vous simplifie la vie et vous permet de faire encore plus d’économies!

Grâce à son service d’abonnement, la Passe PC Express vous offre un nombre illimité de ramassages et de livraisons, et ce, sans frais supplémentaires, lorsque vous faites vos emplettes en ligne chez Maxi et Provigo.

Entre votre vie personnelle et professionnelle bien remplie, votre temps est précieux tout comme votre argent. C’est pourquoi vous recourez au service PC Express qui vous permet de faire votre épicerie en ligne et d’opter pour le ramassage ou la livraison à domicile, au moment et à l’endroit qui vous conviennent, tout en accumulant des points PC Optimum et en obtenant les mêmes prix et les aubaines qu’en magasin, chez Maxi et Provigo.

Passe PC Express

Mais voilà que la nouvelle Passe PC Express vous simplifie encore davantage la vie en plus de vous faire faire des économies de temps et d’argent. Comment? Pour seulement 9,99 $ par mois ou 99 $ par an, vous avez droit à un nombre illimité de ramassages et de livraisons SANS FRAIS le jour même ou le lendemain pour les commandes d’épicerie en ligne de 35 $ ou plus chez Maxi et Provigo. Maintenant que votre épicerie est facilement réglée, profitez-en pleinement pour pratiquer vos activités favorites.

Et ce n’est pas tout, la Passe PC Express s’adapte à votre style de vie. En effet, vous êtes chez des amis et avez envie de préparer un souper impromptu? Faites simplement modifier votre adresse de livraison, et le tour est joué! De plus, si jamais vous partez en voyage ou que vos besoins changent, vous avez la possibilité d’annuler votre abonnement en tout temps, sans pénalité.

Vous êtes gagnant sur toute la ligne!

L’essayer, c’est l’adopter

Envie de faire l’essai de la Passe PC Express? Jusqu’au 31 décembre, recevez un mois gratuit lors d’un abonnement annuel.

Pour en savoir plus : pcexpress.ca/pass