La police d’Akwesasne confirme l’identité de la femme retrouvée morte

Alors que le bilan fait toujours état de huit morts jusqu’ici à Akwesasne, les autorités ont confirmé samedi l’identité de la femme d’origine roumaine retrouvée morte plus tôt cette semaine.

Il s’agit de Cristina (Monalisa) Zenaida Iordache, 28 ans. Son conjoint Florin Iordache et elle avaient tenté de traverser la frontière canado-américaine en compagnie de leurs deux enfants Evelyn, 3 ans, et Eylen, 1 an. La famille au complet a été décimée dans cette tragédie.

Les quatre autres corps retrouvés, ceux de quatre ressortissants indiens, ont été identifiés, mais pas confirmés, puisque les autorités tentent toujours de contacter les proches des défunts.

Plus de détails à venir...