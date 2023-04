Les interdictions de se stationner commencent aujourd'hui à Montréal

Avec la neige de moins en moins visible dans la métropole, la Ville de Montréal lance son grand ménage de printemps pour retirer toute la poussière accumulée dans les rues par les abrasifs déposés pendant l’hiver.

Quelque 1000 cols bleus participeront à cette opération qui devrait durer pendant près de six semaines. La brigade de propreté s’ajoutera aux équipes régulières pour certains secteurs plus achalandés.

Au total, 4100 km de rue, 6500 km de trottoirs et près de 1500 parcs seront remis en état avant la saison estivale.

Qui dit ménage de printemps, dit aussi retour des interdictions de stationnement à certaines heures à compter du 1eravril.

La Ville de Montréal compte donc sur la participation des Montréalais pour faire leur part.

«Nous devons toutes et tous faire preuve de civisme et d'écoresponsabilité en jetant à la poubelle nos déchets et en nettoyant l'extérieur de notre lieu de résidence», a souligné vendredi par communiqué la responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau au sein du comité exécutif, Maja Vodanovic.

Voici quelques gestes pour aider au grand ménage de printemps:

• Respecter l’interdiction de stationner lors des opérations de nettoyage

• Faire une corvée de nettoyage

• Respecter les horaires de collecte

• Signaler les graffitis ou le mobilier urbain endommagé sur l’application Montréal Service aux citoyens