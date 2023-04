Les meilleurs moins bons

Ça s’endure diront les partisans les plus fidèles, enflammés et ardents. Malgré tout, le spectacle est bon, les jeunes étonnent et même les explications d’après match se tiennent.

Pas de place dans les séries pour le Canadien de Montréal cette année, on le sait depuis longtemps. On le savait avant même que la saison commence. L’idée de la reconstruction a été bien expliquée, bien vendue. Dans l’histoire moderne du Tricolore, on a rarement admis cette étape.

Toutefois, il se produit un phénomène plutôt étrange qui est positif d’un côté, mais qui nuira à l’équipe de Kent Hughes. C’est triste, mais son club a trop gagné diminuant ainsi ses chances à la loterie du repêchage qui ne seront même pas à 10 %. Chicago, Columbus, Anaheim et San Jose ont encore la possibilité d’aller chercher au-delà de 18 % des chances.

Ces étonnantes victoires inattendues du CH dans les dernières semaines contre Buffalo, Tampa Bay, Pittsburgh et même New Jersey feront la différence, et même s’il reste encore six matchs au calendrier, il est pratiquement impossible que Montréal améliore sa situation dans ce dossier.

Dans l’organisation montréalaise, on soutient que l’équipe doit toujours tenter de gagner et qu’il est inadmissible que l’on encaisse des échecs volontairement. Un beau principe, certes, mais je me demande si on a la même philosophie à Chicago, Colombus, Anaheim et San Jose qui ont l’air de se battre pour la queue.

Pourtant, le destin avait offert de belles excuses au CH avec cette liste des blessures impressionnantes à des joueurs clés.

Et vous ?

La question que je me pose découle des conversations que j’entends et celles que j’ai avec des partisans : vous, si vous aviez été dans le siège de Kent Hugues, auriez-vous pris les dispositions pour que votre équipe se retrouve au dernier rang afin d’avoir le maximum de chances de repêcher Connor Bédard ? Vous, vous auriez fait quoi ?

Ces quatre ou cinq soirs

Je sais qu’il aurait été difficile de demander à Mike Matheson de ne pas montrer d’aussi belles qualités. De garder sur le banc ou à Laval un Harvey-Pinard devenu exceptionnel. Que dire à Guhle, Barron, Dach pour ne pas qu’ils deviennent si surprenants ? Aurait-on dû inviter Cayden Primeau plus souvent ?

L’an prochain et fort probablement pendant plusieurs années lorsque vous admirerez les performances de Connor Bédard en visite à Montréal vous pourrez vous dire : « On aurait pu l’avoir si, dans la saison 22-23, on n’avait pas été si bons quatre ou cinq soirs... »

De l’enclave