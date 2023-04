Mexique: Tequila ou l’ivresse du succès

TEQUILA, Mexique | La ville mexicaine de Tequila a ceci en commun avec Porto au Portugal et avec la région de Champagne en France : elle a donné son nom à une boisson ultra-célèbre.

En fait, saviez-vous même qu’une ville s’appelait Tequila ?

La notoriété de la boisson en question supplante totalement celle de sa ville de naissance !

Adorée par les étrangers du monde entier depuis le milieu du XIXe siècle, la tequila s’exporte partout sur le globe.

Photo Gilles Proulx

On cultiverait dans la région de Tequila, dont le sol volcanique est particulièrement fertile, m’a-t-on dit, plus d’un quart de milliard d’agaves bleus, ce cactus qui est à la tequila ce que le raisin est au vin, les pommes au cidre, les céréales à la bière ou la pomme de terre à la vodka.

Paradoxe à souligner : la tequila, qui fait la prospérité de la ville de Tequila, n’y est cependant pas la plus habituelle des boissons parce que sa popularité internationale depuis deux siècles a eu pour effet de gonfler son prix démesurément... ce qui n’en fait pas une boisson abordable pour le commun des mortels.

Aussi, la tequila n’est pas une boisson traditionnelle d’avant la conquête : ce sont les Espagnols qui ont utilisé des méthodes européennes pour obtenir un maximum d’alcool de l’agave bleu.

Dans la mesure où ça rapporte davantage de l’exporter que de la vendre localement, la tequila est plus un produit pour étrangers.

Je suis donc allé sur place, à Tequila, cet hiver, pour découvrir cette ville souvent négligée par le tourisme étant donné sa distance d’avec les plages qui attirent les masses.

Depuis Guadalajara, le train Tequila Express vous emmène découvrir l’histoire de la tequila en vous faisant visiter la distillerie Herradura avec un repas dans une hacienda accompagnée de musique mariachi.

Voilà une expérience des plus mexicaines !

Photo Gilles Proulx

Riche histoire

Située dans l’état de Jalisco, à l’ouest du Mexique, Tequila n’est pas qu’un lieu où l’on boit une boisson enivrante. C’est aussi une ville historiquement attachante, par ses monuments, ses fontaines et sa présence aztèque.

Photo Gilles Proulx

Des descendants d’Aztèques accomplissent des spectacles étourdissants avec des acrobaties en hauteur comme pour bien marquer que leur culture refuse de mourir.

Coutume saisissante : tous les jours à 21 h, trois coups de cloche d’église retentissent partout dans la ville. C’est une tradition que j’ai trouvée charmante et que j’ai adoptée. Dans une église centrale, un prêtre bénit la ville. Croyez-le ou non : des gens se lèvent au même moment et font une prière pour demander à Dieu de continuer à protéger la petite ville de Tequila qui est à l’écart de la misère.

En sortant de cette belle ville, le visiteur découvre des paysages verdoyants, des cascades Los Azules, ou encore découvre le volcan de Tequila dont les éruptions passées expliquent la fertilité extraordinaire des environs.

De retour en ville, vous assisterez, sur la place publique, à la lucha libre, cette lutte mexicaine que ses acteurs-athlètes pratiquent masqués comme les guerriers de jadis. Après la magie du volcan, des cascades et du spectacle des Aztèques, le gala de lucha libre est un dénouement sympathique... surtout quand on ressent un peu l’ivresse divine de la liqueur de l’agave bleue !