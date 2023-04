Mike Tyson crée des bonbons au cannabis en forme d’oreilles déchirées

L’ancien boxeur Mike Tyson a choisi de puiser dans un célèbre chapitre de son passé pour sa plus récente gamme de produits à base de cannabis. Dans sa nouvelle boutique d’Amsterdam, aux Pays-Bas, il vendra des gommes à mâcher en forme d’oreilles au lobe déchiré.

Non, il ne s’agit pas d’un poisson d’avril. L’homme de 56 ans s’est bel et bien lancé dans cette entreprise et le produit phare de son enseigne néerlandaise sera ces bonbons auriculaires. Ici, on devine facilement qu’il s’agit d’une référence au combat où Tyson a arraché un bout de l’oreille du pauvre Evander Holyfield, en 1996. Leur nom est assez évocateur : «Mike Bites».

Pour les intéressés, ce produit contenant du tétrahydrocannabinol (THC) se vend en paquet de 25 gommes pour une trentaine de dollars américains. Les friandises sont disponibles en plusieurs saveurs, comme cerise, pomme sûre et melon d’eau.

Ne s’étant pas battu chez les professionnels depuis 2005, Tyson a disputé un combat d’exhibition contre Roy Jones fils, en novembre 2020. Sa nouvelle entreprise dans la capitale mondiale du cannabis ne semble pas le mener vers un retour dans le ring.