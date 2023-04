Mode de stars: le manteau fait partie intégrante du look

Alors qu’en ce moment on n’a qu’une seule envie mode, celle de ranger nos manteaux pour la belle saison, voilà que les stylistes des stars les intègrent aux tenues de leurs clients avec de surprenants résultats. Pour certaines, le trench se noue et fait office de robe, d’autres préfèrent porter leur manteau ouvert pour un look nonchalant, tandis que quelques-unes le drapent sur leurs épaules pour une touche chic.

Les créations de laine sont particulièrement longues frôlant le mi-mollet à moins qu’elles ne touchent littéralement le sol. Les trenchs de cuir démontrent une fois de plus qu’ils sont des pièces qui valent l’investissement. Les manteaux en fausse fourrure et les manteaux d’opéra injectent le luxe et le glamour aux tenues les plus simples.

Passage en revue de quelques inspirations pour les prochaines semaines... que vous pourrez ressortir à la fin de l’année !

Maria Sharapova et Molly Sims

Maria Sharapova et Molly Sims démontrent deux manières de porter le trench de cuir. L’une a opté pour la brillance et la désinvolture, retroussant ses manches sur un t-shirt ajouré et un pantalon, l’autre a noué le sien, transformant la création Khaite NY en robe, et l’a agencé à des cuissardes.

Demi Moore

Demi Moore a su bien encadrer sa création asymétrique verte fluo d’un long manteau de fausse fourrure noire de Givenchy, rappelant la teinte vibrante de sa robe avec une petite besace.

Ciara

Le trench de cuir qui frôle le sol n’est clairement pas la pièce la plus pratique du quotidien, mais il sublime le look brun de la chanteuse Ciara griffé Saint Laurent.

Rooney Mara

Rooney Mara avait stylisé ce queue-de-pie Alexander McQueen en 2015 au Academy of Motion Picture Arts and Sciences Governors Awards. J’étais heureux de la voir adopter à nouveau cette magnifique pièce, cette fois par-dessus une robe drapée.

Adam DiMarco

L’acteur Adam DiMarco porte un complet Dior, mais la coupe de la veste n’est pas sans rappeler un paletot.

Yara Shahidi

Yara Shahidi a des airs printaniers vêtue de cet ensemble, même si elle a opté pour un camaïeu de sable. Voilà qu’entre les mains du designer Simkhai, le trench se noue à la taille et devient jupe.

Florence Pugh

La théâtralité de la Maison Valentino est parfaitement transposée dans cette tenue glamour, entre autres par le soutien-gorge et la majestueuse cape rose. Portée par Florence Pugh, le look est jeune et cool !

Hailee Steinfeld

Qui l’eût cru qu’un manteau en laine chevron pouvait avoir une allure aussi sexy ? Hailee Steinfeld l’a choisi pour réchauffer sa délicate robe Ermanno Scervino.

Jessica Wang

Jessica Wang a composé une silhouette bleu tendre Max Mara à la fois sophistiquée par le manteau athlétique, en ayant opté pour un combishort et coquet, alors qu’elle a glissé des socquettes dans ses salomés.

Le look de la semaine

Sophie Nélisse

Pour la première de la deuxième saison de la série Yellowjackets à Los Angeles, la Québécoise Sophie Nélisse était méconnaissable. Ses cheveux coiffés en chignon et ses yeux dessinés au crayon noir, elle avait opté pour un tailleur souple aigue-marine de Givenchy. Le décolleté plongeant était illuminé de colliers de Alan Crocetti et Anabela Chan. Aux doigts, elle portait de multiples bagues et des boucles d’oreilles de Jenny Bird et Candy Ice.

Une silhouette toute en douceur pour un effet très remarqué.