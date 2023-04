Ce paramédic québécois publie un livre où il dresse un portrait plutôt sombre de l’avenir de son métier

Un paramédic québécois en épuisement professionnel à cause de ses mauvaises conditions de travail a voulu «revenir aux sources» de son amour pour le métier en écrivant un livre. Ça l’a plutôt poussé à vouloir le quitter.

«Si le domaine du préhospitalier était une maison, elle est clairement en feu présentement. Le gouvernement a le dos tourné, pis les compagnies d’ambulances plantent des fleurs devant la maison», dénonce Martin Viau, qui cumule plus de 13 ans d’expérience.

D’une certaine manière, c’est pour rendre hommage à sa profession, «souvent oubliée», et ses collègues qui l’exercent chaque jour, qu’il a voulu mettre sur papier ses réflexions et raconter son histoire.

«S’il y a une chose que mon livre pourrait apporter, ça serait de jeter l’éclairage sur ce qu’on fait et dans quelles circonstances, explique-t-il. Notre métier est difficile, mais il est beau. Et ce n’est pas pour tout le monde. C’est pas tout le monde qui est capable de le faire au quotidien et surtout longtemps.»

«Ça ne fait plus de sens»

Comme pour plusieurs de ses collègues, la pandémie a été difficile pour Martin Viau. À un moment, la fatigue n’était plus tolérable et il est tombé en burnout.

«J’ai décidé de me choisir, affirme-t-il. La surcharge de travail, le manque de soutien, le manque de relève, un moment donné, ça ne fait plus de sens.»

Avec ce pas de recul, Martin Viau a décidé de réaliser un rêve de jeunesse et d’écrire un livre où il aborde avec délicatesse, mais justesse, plusieurs thèmes, dont la relation qu’il a eue presque quotidiennement avec la mort, la plupart du temps dans des circonstances brutales.

Ça faisait des années qu’il prenait des notes sur ses constats concernant la profession de paramédic, et ils sont loin d’être rassurants.

«On ne voit pas de changements concrets sur le terrain. Il n’y a pas d’ajout de véhicules, pas plus de cohortes d’étudiants, souligne Martin Viau. Temps supplémentaire obligatoire, quarts difficiles à combler, bris de service, temps de réponse trop élevés pour la population, c’est une roue sans fin, partout au Québec.»

Il songe à quitter la profession

Devant cette situation, de nombreux paramédics de la province ont décidé de carrément changer de métier.

«Je fais partie des gens qui sont en réflexion, même en processus [de quitter la profession]. Je suis retourné aux études l’été passé, en parallèle de mon métier. J’ai diminué mes disponibilités», explique celui qui songe à se tourner vers le milieu de la traduction.

«Ce n’est pas le métier qu’on n’aime pas, au contraire. On aime nos collègues, on aime ce qu’on fait. Mais on quitte les conditions», ajoute-t-il.

Ce dernier somme le gouvernement d’agir, alors que la population du Québec écope tous les jours.

«Ça prend un plan précis, structuré et à long terme. Pis fallait qu’il soit fait hier, on est déjà en retard, on ne peut plus se permettre d’attendre», lance Martin Viau.

C’était eux les victimes de l’accident

Les paramédics sont habitués à foncer vers les scènes d’accident, à être parmi les premiers à intervenir. Mais Martin Viau s’est retrouvé au cœur d’un violent face-à-face. À ce moment, les rôles se sont inversés.

«Ça m’a beaucoup bouleversé, avoue le paramédic. C’est nous qui [allons] aider ces gens-là normalement...»

Justement, en route vers une situation urgente, gyrophares allumés, rien ne laissait présager que lui et son collègue allaient se faire rentrer dedans à haute vitesse.

« n un claquement de doigts, tout a explosé. Je me souviens de flashs, de bruits, de la fumée», se remémore M. Viau.

Son premier réflexe a été de vouloir aller «secourir son partner», mais il a rapidement dû admettre qu’il n’était pas en état de le faire, trop sous le choc.

Un Tourbillon

«Tout n’était qu’un tourbillon sur lequel je n’avais aucune emprise. Ça ne m’était jamais arrivé. Ça ne devrait jamais arriver. Nous, les paramédics, gérons ce genre de situations. D’instinct, nous prenons les choses en main. Cette fois, tout m’échappait. Qui étais-je maintenant? Une victime?», écrit-il dans son livre, d’environ 300 pages, où il raconte plusieurs situations marquantes de sa carrière, comme cet accident

Les premiers mois après cette collision brutale ont été difficiles en raison de la commotion cérébrale qu’il a subie: fatigue intense, étourdissements, nausées, vision floue, difficultés de compréhension, maux de tête.

Encore des Séquelles

Encore aujourd’hui, il vit avec des séquelles de cet accident brutal.

«J’ai eu des impacts sur mon audition durant facilement deux ans. Mais y’a des choses qui ne partiront jamais. J’ai des impacts sur ma mémoire court terme, je dois prendre des notes. Les bruits forts et soudains, ça me fait beaucoup sursauter», explique Martin Viau.

♦ Un dernier tour d’ambulance: récits d’un paramédic sera en librairie dès le 5 avril.