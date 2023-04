Planète soccer: scandale de Turin à Londres

Après l’Espagne, c’est au tour de l’Italie d’être ébranlée par un scandale financier qui résonne jusqu’en Angleterre.

En effet, le directeur général de Tottenham Hotspurs, Fabio Paratici, vient d’être mis au rancart par la FIFA pour deux ans et demi.

C’est bien beau, mais il faut comprendre pourquoi la Fédération internationale prend une mesure aussi draconienne contre l’Italien.

Tout découle d’une décision italienne sur la gestion de la Juventus de Turin et, ne vous inquiétez pas, nous allons vous expliquer.

Points retirés

L’histoire remonte à janvier dernier quand la Fédération italienne de soccer a imposé un train de sanctions à la Juve, à commencer par une pénalité de 15 points de classement.

La raison ? Fautes comptables constatées lors de transferts de joueurs entre 2018 et 2021. Turin avait d’abord été acquitté, de même que dix autres clubs, il y a un an. Mais la cour d’appel de la Fédération a accepté qu’un procureur fédéral rouvre le dossier quand de nouveaux éléments sont apparus.

En fin de compte, ce sont 11 dirigeants de Turin qui ont été touchés par des sanctions, dont le président Andrea Agnelli et Fabio Paratici qui œuvre maintenant à Tottenham.

Tout le monde a reçu une suspension de deux ans, sauf Paratici qui a écopé d’une interdiction de 30 mois.

Et c’est là que ça se corse pour Paratici puisque la FIFA a décidé, mercredi, d’étendre la suspension à l’ensemble de la planète. Il ne peut donc plus travailler sur la scène internationale pour une période de deux ans et demi. C’est la Fédération italienne qui a demandé à la FIFA d’élargir le spectre de la suspension.

Paratici et les autres inculpés en ont appelé de leurs sanctions et seront entendus en appel dans la seconde moitié du mois d’avril. La peine se poursuit dans l’attente de l’appel. En mai, le groupe sera entendu en cour à Turin où on décidera s’il fera face à des accusations criminelles.

Mauvais timing

Disons que la décision a créé un état d’alerte à Tottenham qui doit aussi se chercher un nouvel entraîneur et qui doit travailler sur le renouvellement de son meilleur joueur, Harry Kane.

Selon ce que rapporte Sky Sports, Paratici ne peut s’impliquer dans aucun transfert dans son rôle chez les Spurs. Il ne peut parler à aucun agent ou aucun joueur, ce qui constitue pourtant l’essentiel de son mandat.

Il peut toutefois participer à des rencontres à l’interne, histoire de faire avancer des dossiers.

Il est par contre impossible pour le moment de savoir s’il a le droit de s’impliquer dans la recherche pour un nouvel entraîneur après le départ d’Antonio Conte.

Sans avertissement

Si la nouvelle frappe si durement les Spurs, c’est que le club n’avait pas été averti de ce qui lui pendait au bout du nez.

« Nous voulons prestement obtenir des clarifications de la part de la FIFA afin de connaître les détails de cette interdiction », a indiqué le club dans un communiqué, jeudi.

Il semble que Tottenham interprète la décision de la FIFA comme un coup bas dans la mesure où l’affaire italienne n’est pas complètement scellée.

« Nous n’avions rien vu venir puisque la décision de la Fédération italienne sera débattue en appel en avril prochain. »

Paratici a maintenant dix jours pour en appeler de la décision de la FIFA.

GIROUD RESTE À MILAN

Photo d'archives, AFP

Tout porte à croire que l’attaquant français Olivier Giroud, qui a été excellent lors de la dernière Coupe du monde, va rester avec l’AC Milan. Son agent a rencontré la direction du club plus tôt cette semaine et les discussions se seraient déroulées rondement. Il signerait dans les prochains jours une entente d’un an d’une valeur de 3,5 millions d’euros (5,2 M$ CA) assortie de divers bonis pouvant totaliser jusqu’à 300 000 euros (442 200 $ CA).

NEVILLE ET TOURÉ VISENT LE PANTHÉON

Photo d'archive, AFP

Même si la Premier League est née en Angleterre en 1992, son Panthéon ne compte que 16 joueurs tandis qu’Alex Ferguson et Arsène Wenger sont devenus, il y a quelques jours, les premiers entraîneurs à y être admis. Les premiers joueurs, dont David Beckham, y ont été admis en 2021. Didier Drogba et Wayne Rooney, entre autres, se sont ajoutés l’an passé. Les partisans peuvent maintenant voter pour les trois prochains joueurs qui seront intronisés. Ils ont jusqu’au 3 avril pour choisir parmi une liste de 15 anciens dont font partie Peter Cech, Ashley Cole, Jermain Dafoe, Gary Neville et Yaya Touré.

LES SALAIRES EN HAUSSE EN LIGUE 1

Les salaires sont touchés par l’inflation en Ligue 1, selon ce que constate L’Équipe qui a compilé les compensations financières mensuelles pour faire un Top 30 des joueurs les mieux payés. Constat : il y a 15 joueurs du Paris Saint-Germain parmi les 20 plus hauts salariés de la ligue. Kylian Mbappé vient en tête avec 6 millions d’euros (8,8 M$ CA) mensuellement. Suivent quatre autres de ses coéquipiers, soit Neymar (3 675 000 €/5,4 M$ CA), Lionel Messi (3 375 000 €/4,8 M$ CA), Marquinhos (1 200 000 €/1,8 M$ CA) et Marco Verratti (1 200 000 €/1,8 M$ CA).

DES CHANGEMENTS AUX LOIS DU JEU

Il y aura quelques changements apportés aux lois du jeu à compter du 1er juin prochain, a récemment annoncé l’IFAB, l’organisme qui gère la réglementation internationale du foot. Ainsi, les gardiens n’auront plus le droit de distraire abusivement le tireur, par exemple en retardant l’exécution du pénalty ou en touchant les poteaux, la barre transversale ou les filets. On va aussi limiter les célébrations après les buts parce qu’elles génèrent souvent une grande quantité de temps perdu qui doit être compensé par l’arbitre.

Matchs à surveiller

CF MONTRÉAL c. VANCOUVER

Aujourd’hui

De retour après la pause internationale, le club de Hernan Losada va tenter de remporter un second match de suite après avoir perdu ses trois premières parties de la saison.

LEEDS UNITED c. ARSENAL

Aujourd’hui

Leeds s’est sorti de la zone de relégation, mais en demeure tout près. Cette visite au stade du meilleur club de la Premier League est un énorme test.

TROYES c. AUXERRE

Aujourd’hui

À première vue, c’est un duel entre deux équipes de fond de classement, mais c’est une lutte pour se sortir de la relégation. Auxerre a 23 points et Troyes 21, derrière Brest qui en a 24 et qui détient la dernière place avant la relégation.

AC MILAN c. NAPLES

Demain

C’est une confrontation très intéressante entre la meilleure équipe de la Série A (Naples) et celle qui pointe en quatrième place.