Prix collégial du cinéma québécois: Stéphane Lafleur couronné pour la troisième fois

Le réalisateur Stéphane Lafleur a remporté pour la troisième fois le Prix collégial du cinéma québécois (PCCQ) samedi, lors du Café Cinéma de Québec, aux côtés de Justine Martin pour son film Oasis.

M. Lafleur avait déjà remporté le prix en 2015 avec Tu dors Nicole et en 2012 avec En terrains connus.

Le documentaire Oasis a remporté le tout premier Prix collégial du cinéma québécois du court métrage lors de la 12e édition du concours, qui s’est déroulé avec la participation de Plein(s) Écran(s).

«Le court métrage est un médium parfait pour rejoindre le public et contribuer à l’éducation cinématographique des jeunes par sa nature innovante et audacieuse. [...] Nous avons été touché·e·s par la simplicité et le sujet original du film Oasis, la délicatesse par laquelle la complicité de la relation se transpose à l’écran grâce aux images, la beauté des plans de nature et le choix des lieux symboliques de ce court métrage remarquable», peut-on lire dans le communiqué.

Les prix étaient remis par les délégués de chacun des 54 cégeps participant. Les responsables avaient préalablement débattu des films avec un groupe d’étudiants après le visionnement des 10 films en lice, dont cinq longs métrages et cinq courts métrages.

L’ajout de volet court métrage n’était pas la seule nouveauté de cette édition, qui a également innové avec la tenue de projections ouvertes au public à Montréal, Sherbrooke et Québec.

La prochaine édition aura lieu en 2024.