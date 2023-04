Saviez-vous que des centaines de Québécois ont soigné les blessés de la Grande Guerre?

Des centaines de médecins et infirmières du Québec ont soigné des blessés durant la Première Guerre mondiale, en tenant deux hôpitaux militaires mis à la disposition de la France par les Forces canadiennes.

Ce pan méconnu de l’histoire a été documenté par Michel Litalien, qui y a consacré ses études de maîtrise à l’Université d’Ottawa. « L’hôpital Laval et l’hôpital canadien, installés en banlieue de Paris, traiteront en grande majorité des soldats français, mais aussi des Canadiens, des Britanniques et des Allemands », explique l’historien à l’emploi de la direction Histoire et patrimoine de la Défense nationale, qui rappelle que le personnel médical soignait aussi l’ennemi.

Photo fournie par Collection Michel Litalien

Si l’on trouve sur place des traces des contributions québécoises à Troyes (l’Avenue des Canadiens, le Square du Québec), cet effort de guerre, qui a duré plusieurs années, échappe encore en grande partie à l’histoire officielle.

« On parle beaucoup des contributions du Royal 22e Régiment, mais la contribution médicale des Canadiens français durant cette guerre est importante », commente l’historien.

Catholiques contre protestants

L’hôpital Laval était ainsi nommé en raison de son affiliation à l’Université Laval de Québec, même si l’essentiel du personnel provenait de Montréal. Inauguré le 3 juillet 1916, cet hôpital se déplace dans quatre villes françaises jusqu’à sa fermeture, en mai 1919.

Photo fournie par Collection Michel Litalien

L’autre établissement, l’hôpital canadien, a été mis sur pied par un médecin militaire, le Dr Arthur Migneault, lieutenant-colonel de l’Armée canadienne. Premier à mettre le cap sur l’Europe le 6 mai 1915, il portait officiellement le nom de « No4 Stationary Hospital (French Canadian) ».

Photo fournie par Collection Michel Litalien

Les deux hôpitaux servirent sous le drapeau français, mais d’importantes tensions ont marqué leurs relations. « Le Dr Migneault était un drôle de personnage. Franc-maçon, protestant, il fera fortune après la guerre en vendant des pilules rouges dont l’efficacité n’était pas tout à fait claire. Il était détesté par les autorités catholiques, qui soutenaient plutôt l’autre établissement », relate l’historien.

Plus de 2000 lits

Au plus fort de ses activités, l’hôpital Laval dispose de plus de 1040 lits ; le personnel traite congestions, pneumonies et pleurésies, mais surtout des blessures de guerre : néphrites, « pieds des tranchées » et brûlures causées par des gaz toxiques. Après la guerre, l’hôpital Laval demeurera en France afin de soigner les personnes atteintes de la grippe espagnole.

Photo fournie par Collection Michel Litalien

Michel Litalien souligne que les centaines de Canadiens français qui ont participé à cette aventure ont laissé un souvenir très positif en France. Il a pu le constater en allant visiter les lieux, où de nombreux monuments et plaques commémoratives soulignent la contribution humanitaire du pays.

« Mon père y a rencontré ma mère ! »

La fille du sergent René Saint-Cyr a hérité de centaines de photos d’époque.

« C’était une guerre d’une barbarie terrible qui se déroulait dans des tranchées, au corps à corps. Heureusement, mon père René Saint-Cyr n’était pas directement au front, sinon il ne serait pas revenu », commente la fille du sergent, Simone.

C’est en lisant un article sur les hôpitaux militaires tenus par des Québécois en France durant la Première Guerre mondiale que la résidente d’Outremont, âgée de 89 ans, est replongée dans des albums légués par son père au retour de son aventure militaire. Âgé d’à peine 17 ans, le jeune employé de la Banque d’épargne de Montréal s’est enrôlé dans l’armée canadienne « par esprit d’aventure », selon sa fille. Embarqué pour l’Europe, il deviendra secrétaire du commandant de l’hôpital Laval à Troyes et à Joinville-le-Pont, en France. L’officier retrouvera son emploi à la banque après la guerre.

L’histoire familiale est à tout jamais liée à cette mission puisque c’est en France qu’il fait la rencontre de la Parisienne Jeanne-Louise Corbet, qu’il épouse à Montréal en 1920. Leur premier fils meurt de la tuberculose en 1927 et Simone naît en 1934.

Pour honorer sa mémoire, elle a fait don à l’historien Michel Litalien de deux albums de photos prises par son père. Des documents inestimables.