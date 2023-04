Tout ce qu’il faut savoir pour acheter un tapis de seconde main

« Hein ? Non ! » Ce fut la première réaction d’une amie quand je lui ai annoné que je magasinais un tapis sur les petites annonces. Un tapis d’occasion porte bien son nom. Il peut être défraîchi, décoloré, sale, poussiéreux. Mais il faut connaître les bonnes astuces pour s’assurer de son état ! Et c’est un très bon moyen de trouver un beau tapis à bon prix.

La bonne nouvelle

Le marché de l’achat en ligne a explosé dans les dernières années. Le hic avec les tapis dénichés sur Wayfair ou autres sites de vente est que les couleurs des photos varient souvent avec la réalité. Un rose vibrant peut s’avérer éteint une fois notre achat déballé, ce qui fait qu’un grand nombre de tapis neufs ou utilisés quelques mois seulement font leur apparition sur les plateformes de vente comme Marketplace et Kijiji. Les vendeurs, d’ailleurs, n’affichent parfois que les photos tirées des sites de vente, comme celle pour ce « grand tapis oriental, comme neuf acheté 500 $ hors taxes du Wayfair » affiché sur Marketplace pour 280 $. La première chose à faire est de demander au vendeur de vous envoyer une photo du tapis tel qu’il est dans son environnement actuel. Cela vous donnera une bonne idée de ses couleurs et de son état.

Photo tirée du site de Wayfair

Poser les bonnes questions au vendeur

J’ai dégoté ce tapis sur Marketplace pour 75 $. Avant de se déplacer comme je l’ai fait, il faut savoir poser les bonnes questions au vendeur, histoire de ne pas être déçu une fois sur place. En gros, il faut savoir « lire entre les lignes » quand vous discutez avec lui.

Photo fournie par Natalie Sicard

Mes conseils :

Regarder les autres annonces du vendeur donne une bonne idée de l’état de ses autres articles à vendre et un bon indice sur la propreté des lieux.

Demander une photo de l’étiquette sous le tapis. La surface peut paraître très propre tandis que le dessous du tapis donnera l’heure juste.

Demander combien de temps il a été utilisé (des mois, des années ?). Vous ne voudrez peut-être pas d’un tapis acheté il y a 3 ou 5 ans !

Se méfier des annonces de tapis qui « demandent un bon nettoyage » ou encore d’un tapis « qui vient d’être nettoyé professionnellement ». Surtout si le tapis est de 5 x 8 et est affiché à 150 $ ! Un nettoyage professionnel pour ce format atteint 100 $.

Photo tirée du site de Ikea

Les ventes de succession

C’est un très bon endroit pour trouver de belles pièces. Ce type de vente se fait le plus souvent dans de grandes propriétés et dans les beaux quartiers, donc de grands tapis sont à y dénicher, dont d’authentiques tapis persans. Sur place, on peut juger de la propreté des lieux. Ces ventes sont annoncées dans des journaux de quartier, sur Marketplace, Les Pac, Kijiji.

NETTOYER EN PROFONDEUR SON TAPIS ACHETÉ D’OCCASION

Photo tirée du site Unsplash, par Derick Mckinney

Avant de l’installer chez soi, un nettoyage complet s’impose. Des passages à l’aspirateur en mode brossage relèvent les poils pour aspirer les saletés. Une éponge et de l’eau savonneuse pour le laver et un rinçage avec de l’eau vinaigrée peuvent grandement aider à le rafraîchir. Un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre (ou d’eau pétillante) aurait de bonnes propriétés nettoyantes, antiseptiques et détachantes. On en pulvérise le tapis avant de le rincer avec une éponge d’eau claire. On suggère aussi de saupoudrer le tapis de bicarbonate, laisser reposer quelques heures et passer l’aspirateur.