Tragédie à Akwesasne: une famille roumaine décimée dans la catastrophe

Un Roumain de 28 ans qui venait de se faire refuser l’asile au Canada a péri avec ses deux jeunes enfants alors qu’ils tentaient de traverser la frontière avec les États-Unis.

Photos tirées du compte Facebook de Florin Richard Iordache

Lundi dernier, Florin Iordache avait quitté sa résidence de Scarborough, un quartier multiculturel de Toronto, avec sa femme et ses enfants Evelyn, 3 ans, et Eylen, 1 an.

La famille souhaitait alors rejoindre le frère de M. Iordache qui habite aux États-Unis, ont indiqué au Journal des membres de sa famille.

M. Iordache avait pris cette décision lorsqu’il a appris que sa demande pour obtenir le statut de réfugié lui avait été refusée.

Il devait donc être renvoyé vers son pays d’origine, la Roumanie, dans les prochains jours, a-t-on appris.

La peur au ventre

«Il avait vraiment peur d’être déporté du Canada», indique un proche qui se trouve actuellement aux États-Unis.

L’inquiétude avait toutefois gagné son entourage dans les derniers jours, puisqu’ils n’avaient pas eu de nouvelles de lui ou de sa femme.

«On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas ce qui s’est passé. C’est un désastre», laisse tomber un autre membre de sa famille hier.

Ces derniers n’ont toujours pas été en mesure d’entrer en contact avec la femme de M. Iordache. Aucun corps n’a toutefois encore été identifié comme étant le sien, selon nos informations.

Il y aurait toutefois un risque qu’elle figure parmi les deux corps féminins repêchés qui n’ont pas encore été identifiés par la police d’Akwesasne.

Immigration

M. Iordache et sa femme avaient immigré au Canada il y a quelques années.

Elle avait par la suite donné naissance à leurs enfants en Ontario. Les deux bambins avaient donc pu recevoir d’office leur citoyenneté canadienne.

Le couple était toutefois en attente d’un statut permanent au Canada.

En 2022, le Canada a réglé 274 demandes d’asile de la Roumanie. De ce nombre, 104 ont été accueillies, 45 ont été refusées et 102 ont fait l’objet d’un désistement, selon les plus récentes données de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.