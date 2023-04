Trois lanceurs d’alerte immortalisés dans le bronze

Le sculpteur italien Davide Dormino présente, dans différentes villes du monde, depuis le 1er mai 2015, une sculpture intitulée Quelque chose à dire? C’est un hommage à trois lanceurs d’alerte: Edward Snowden, Julian Assange et Chelsea Manning. Ce sont trois statues en bronze de taille humaine qui représentent les trois héros debout sur trois chaises. À leur côté, une autre chaise, vide, vous invite soit à vous asseoir confortablement, soit à vous y tenir debout dans une position certes inconfortable, mais qui permet de voir loin.

L’imposante sculpture, qui entend ainsi rendre hommage au courage de ces trois lanceurs d’alerte, n’a pas encore visité le Québec malheureusement, mais elle a été exposée pour la première fois en Australie, patrie de Julian Assange, au début du mois de mars 2023. L’an dernier, les Australiens ont élu un gouvernement travailliste, donc supposément progressiste, et on a cru, un instant, que son premier ministre, Anthony Albanese, allait enfin afficher une position moins servile face aux États-Unis dans différents domaines, dont celui de la libération d’un de ses citoyens illustres, Julian Assange. Il aurait pu faire preuve de courage – à l’exemple d’Assange – et demander à Washington qu’il retire sa demande d’extradition contre Assange, un journaliste courageux qui a osé dénoncer les crimes de guerre commis par la plus puissante armée du monde, pour que celui-ci puisse enfin retrouver sa liberté et sa famille.

Détrompez-vous! Non seulement le premier ministre australien n’a rien fait, mais il a poussé le servilisme jusqu’à accepter de servir de base d’attaque étasunienne dans l’éventualité d’une guerre contre la Chine, qui est pourtant le principal partenaire commercial de l’Australie. Des milliards de dollars vont être dépensés dans l’achat d’avions de chasse, de sous-marins et de missiles longue portée pouvant atteindre la Chine. Si l’Australie n’avait aucun ennemi jusqu’à maintenant, voilà que les États-Unis sont en train de leur en fabriquer un.

Pendant ce temps, le fondateur de WikiLeaks dépérit petit à petit dans la prison à sécurité maximale de Belmarsch, à Londres, dans l’attente de son extradition vers les États-Unis, où il risque d’être emprisonné le reste de sa vie.

Cuba est culture

Du 9 avril au 9 mai, l’Union européenne célébrera «le mois de l’Europe à Cuba» et offrira tout un programme d’activités culturelles des plus variées: concerts, danse, peinture, théâtre, littérature et bandes dessinées, expositions, ateliers divers, circuits à pied sur les traces des Français, des Gallegos (Espagnols) et des Irlandais à Cuba, route musicale avec, entre autres, un gala Maria Callas, conférence sur l’art déco à Cuba, nuit magique dans les jardins de la Quinta de los Molinos, etc. Et surtout un prestigieux Festival du film européen avec la présentation de 14 films récents provenant de 13 pays européens.

Photo Jacques Lanctôt

17 pays membres de l’Union européenne participent à cet événement grandiose qui célèbre «l’union dans la diversité». Les anticastristes de Miami doivent être furieux, eux qui font campagne pour que Cuba soit isolée, mise à genoux et déclarée en faillite. Et la conférence pour annoncer cette brochette d’événements s’est déroulée entièrement en espagnol, c’est-à-dire dans la langue du pays. Tous les ambassadeurs présents, y compris ceux de langue slave, sont venus présenter leur programmation en espagnol exclusivement. Quelle jouissance pour moi de ne pas entendre la langue dominante, l’anglais. Ça fait partie des plaisirs de vivre dans un pays sans complexe, libre et souverain.

Parallèlement, du 21 au 23 avril prochain, dans la vieille Havane, se déroulera le «27e Festival international de la Danse en paysages urbains: la Vieille Havane, cité en mouvement». Trois jours où tous les espaces publics, les parcs, les musées et galeries d’art et même les couvents seront le théâtre de danses de divers styles, de concerts, d’expositions, de performances, de projections de vidéos, d’ateliers d’initiation culturelle, de cours, de forums, etc. Avec la participation de troupes nationales et étrangères, d’artistes et de spécialistes divers, etc.

Illustration courtoisie

Puis, du 24 au 28 avril, aura lieu le «2e Festival international Matres de La Havane sur la présence féminine dans la céramique», avec la participation du Musée national de la céramique contemporaine de Cuba, de l’Association des femmes céramistes de la Corée du Sud et de l’Association Pandora Artiste Céramiste d’Italie. Une cinquantaine d’artistes venus de ces trois pays seront sur place. Ce sera l’occasion de connaître et de comparer les différentes expériences et traditions de cette pratique artistique vue sous l’angle des influences féminines. Le Musée national de la céramique contemporaine est situé dans la Casa Aguilera, une maison patrimoniale datant de 1728 et magnifiquement restaurée, au numéro 27 de la rue Mercaderes, au coin de la rue Obrapia, dans la vieille Havane.

Cuba n’est pas que plage, c’est aussi culture.