Un bon coup de pouce pour contrer l’inflation

De nombreux détaillants et services proposent au consommateur un programme de fidélisation — appelés aussi programme de récompenses — afin que, justement, celui-ci devienne un client régulier tout en profitant des avantages exclusifs à son statut qui lui sont offerts.

Différentes formules de points et de rabais

Selon l’entreprise ou le groupe de commerçants, ce programme se présentera entre autres sous forme de points à accumuler (la formule la plus standard), d’un abonnement annuel afin de pouvoir profiter d’aubaines réservées aux membres, d’un montant, d’un chèque-cadeau ou d’un produit mérité après un certain montant dépensé. Ou encore des offres de produits personnalisés, selon nos habitudes de consommateur. On compterait plus de 400 programmes de fidélisation au Canada.

L’adhésion à ces programmes est prouvée par une carte papier/plastique ou virtuelle ou, de plus en plus, par une application sur téléphone intelligent ou avec inscription et données en ligne. Certains commerçants vont combiner les offres, alors qu’en d’autres endroits, l’ajout d’une carte de crédit vient apporter une plus-value, avec des récompenses ajoutées et souvent plus rapides à obtenir. Par exemple, avec l’achat de biens sélectionnés, on peut recevoir des billets ou gratuités pour un tout autre produit, comme des billets de spectacles ou de cinéma.

Pour les produits essentiels comme le panier d’épicerie, les programmes de fidélisation peuvent faire la différence sur la facture totale à payer par le consommateur. Surtout en cette période d’inflation où le coût de la vie a grimpé rapidement. Évidemment, selon la nature des produits admissibles, certains programmes sembleront mettre plus de temps à offrir une récompense. Mais elle est toujours bienvenue lorsqu’elle se pointe! Bien souvent, on accumule ces points sur des biens et services qu’on a déjà l’habitude d’acheter. Alors, même à 1 sou du point, les points peuvent s’accumuler très vite, sans même que l’on s’en rende compte.

Demeurer à l’affût des offres de ces programmes

Le truc pour faire des économies est d’être à son affaire! Car comme il s’agit d’un secteur marketing qui évolue beaucoup et se veut très compétitif, il importe de se tenir informé et de voir si les programmes auxquels on adhère depuis quelque temps sont toujours aussi performants et répondent encore à nos besoins. On optera pour des programmes en lien avec nos habitudes de consommation. Le consommateur avisé est celui qui demeure à l’affût des offres et rabais qui lui sont proposés, pour ainsi faire des économies intéressantes sur des biens et services.

Pour ce faire, on consulte régulièrement le solde de ses points en se rendant sur le site Web de l’émetteur. On surveille les jours ou les semaines où les programmes de récompenses sont bonifiés pour effectuer certains achats. Et surtout, on surveille les changements apportés par les commerçants, on s’assure que nos cartes de fidélisation sont toujours valides, et on n’attend pas trop pour récolter ses récompenses ou montants.