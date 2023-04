Vaines ébauches

C’est tentant, mais je vais me retenir. Premier avril, vous me voyez venir comme un fardier dans un champ de lavande à Magog.

J’aurais pu essayer de vous faire croire que la SAAQ a maintenant deux semaines d’avance dans ses dossiers ou que le gouvernement Trudeau autorisera la construction d’une cabane à sucre sur le chemin Roxham, mais ça n’aurait pas marché. Je me risque encore. De retour de la Floride, un snowbird dans la lune passe tout droit et se ramasse à la baie James. Ça ne passe pas ? Croyez-le ou non, j’ai pogné une barbotte dans un nid de poule sur la rue Notre-Dame. Non ?

Tout de même, soyez vigilant et attention à ne pas vous faire avoir par un requin sur internet. Ils sont nombreux, réels et à l’année, on le sait.

49 ANS DÉJÀ

Non, le premier avril, chaque année, sonne une cloche dans mon petit cerveau. C’était un lundi pluvieux. Depuis 5 heures du matin, je n’en menais pas large. Dans le fond de la salle des nouvelles de la station CJMS, rue Berri à Montréal, j’avais 17 ans. On m’avait dit d’observer les autres autour de moi. C’était en 1974, il y a 49 ans, aujourd’hui. Le directeur, Pierre Leroux, fredonnait des airs d’opéra en tapant à la machine et en fumant son cigare. Devant lui, l’acteur Serge Turgeon, le chef de pupitre et nouvelliste qui, lui aussi, piochait sur sa machine à écrire. Ça passait par là. Tout près de moi, Pierre Donais, un autre nouvelliste, lui, qui doit me guider comme un grand frère. C’était mon tout premier jour. On me donnait des textes à traduire ou à ré-écrire.

Le plus impressionnant est survenu vers 9 heures alors que le directeur des sports, Rhéaume Rocky Brisebois, a réalisé que la nouvelle voulant que Ken Dryden effectue un retour avec le Canadien pour les séries était un canular, un bobard, une fausse nouvelle, un poisson d’avril. Si vous étiez dans les environs le premier avril 1974, vous avez dû sentir le sol vibrer. Les colères du Capitaine Bonhomme, c’était de la p’tite bière.

TI-PAQUET