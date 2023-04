Vous n’êtes pas tannés des réformes en santé?

En pleine pandémie, le premier ministre François Legault a promis la «refondation» du réseau de la santé. Un an plus tard, le ministre de la Santé, Christian Dubé (en photo principale), en a livré une pièce importante cette semaine avec le projet de loi sur la future agence de santé, qui va chapeauter tout le réseau. Une autre réforme qui s’ajoute à plusieurs tentatives depuis 20 ans pour rendre le système plus efficace. Voici un résumé de ces tentatives, dont certaines n’ont rien donné.

20 ans de réformes et d’initiatives

DES RÉSULTATS TRÈS VARIABLES

1. François Legault

Bulletin des hôpitaux - 2002

Plusieurs l’oublient, mais François Legault a brièvement occupé le poste de ministre de la Santé. Son initiative la plus connue est sans doute le bulletin des hôpitaux. En septembre 2002, il avait présenté un bulletin classant les 105 hôpitaux du Québec avec des lettres allant de A à E. Sans surprise, certains hôpitaux montréalais comme l’Hôpital Notre-Dame et l’Hôtel-Dieu avaient été recalés en raison de la situation de leurs urgences. Les hôpitaux étaient aussi notés sur leur respect du budget. Ceux qui n’avaient pas de déficit avaient les meilleures notes. Le bulletin, que Legault refusait d’appeler un palmarès, ne lui a pas survécu.

2. Philippe Couillard

Création des CSSS - 2004

En 2003, Jean Charest avait recruté le neurochirurgien de profession pour en faire son ministre de la Santé. On lui doit notamment la création des réseaux locaux de santé (RLS). Au cœur de cette réforme, on retrouve également les centres de santé et de services sociaux (CSSS) créés par la fusion de plusieurs établissements (CHSLD, CLSC, hôpitaux) sur un même territoire. L’idée était de faciliter le cheminement du patient à l’intérieur du réseau et de mettre certaines ressources en commun. Les CSSS d’un territoire continuaient toutefois de relever de l’agence de santé régionale.

3. Yves Bolduc

Méthode Toyota - 2008

Celui qui a succédé à Philippe Couillard en avait surpris plus d’un en arrivant avec l’approche Lean, aussi appelée méthode Toyota. Comme on l’avait fait dans des usines de fabrication automobile, l’idée était de revoir l’ensemble des processus pour améliorer l’efficacité. Tout y passait : la culture organisationnelle, la responsabilisation des employés et la prise de décision le plus près possible de l’action. Si certains procédés sont restés, l’expression «méthode Toyota» a pratiquement disparu du réseau.

4. Réjean Hébert

Assurance autonomie - 2014

Le docteur Réjean Hébert n’aura pas eu le temps d’implanter sa réforme de l’assurance autonomie durant son court mandat comme ministre entre 2012 et 2014. D’abord présentée dans un livre blanc en 2013, la proposition a été abandonnée après la défaite du Parti Québécois. Une somme de 500 millions $ devait être injectée par le gouvernement dans une caisse consacrée à l’assurance autonomie. On souhaitait notamment favoriser le développement des soins à domicile pour les aînés.

5. Gaétan Barrette

Création des CISSS et des CIUSSS - 2015

Le ministre Gaétan Barrette a frappé un grand coup en 2015 en présentant le projet de loi 10. Cela a mené à la création de 34 centres intégrés, d’immenses établissements réunissant jusqu’à une quarantaine de CHSLD, CLSC, hôpitaux, centres de réadaptation et centres jeunesse. Des centaines de postes de gestion ont par la suite été abolis, tout comme les agences de santé. Les nominations des PDG et de certains membres des conseils d’administration relèvent maintenant du ministre.

Christian Dubé

2020 - 2023

Après avoir dirigé le système durant la pandémie, Christian Dubé a présenté cette semaine son projet de loi pour créer l’agence Santé Québec. Une structure qui va chapeauter tout le réseau, un peu à la manière d’Hydro-Québec. Le ministre de la Santé restera responsable des orientations, mais la gestion des établissements sera la responsabilité de l’agence. Au menu : un employeur unique pour tout le réseau, moins d’accréditations syndicales, plus de responsabilités aux médecins spécialistes, une agence publique de placement de personnel et des modifications à la répartition des médecins de famille.