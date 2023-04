Jean-Louis Courteau: à chacun son Nord à retrouver

Loin dans les Laurentides, les frères Courteau s’étaient bâti un camp de chasse. Le souvenir qu’il en reste sert de porte d’entrée à un récit qui entraîne loin.

Jean-Louis Courteau est d’abord un peintre : c’est par les ombres et les couleurs qu’il transpose sur les toiles sa vision de la nature. Mais il sait aussi y plonger.

Il le fait au sens propre, puisqu’il pratique la plongée depuis quelques années, a même créé un Centre d’interprétation des eaux laurentiennes, et a consacré un bel ouvrage à sa passion, Seize îles, paru en 2021.

Mais il y plonge aussi en s’y engouffrant dans ses denses forêts. La pratique, ici, remonte à l’enfance, dans le sillage de Jack, son père, et des frères de celui-ci. Des hommes qui fréquentaient le Nord en savourant ses secrets.

Lire Remonter le Nord, c’est donc entreprendre un voyage mythique. Comme l’écrit l’auteur : « On monte dans le Nord, on n’y descend jamais. » Au Québec, en dépit de ses frontières mouvantes, la référence est porteuse – chargée d’histoire, de chasse et de pêche, de lieux où se cacher ou à exploiter... On a tous un coin de Nord dans nos têtes.

Jack et ses frères, eux, avaient un camp de chasse, qui fut un jour abandonné. Jack est devenu Jean-Jacques, il s’est urbanisé, a vieilli, puis la maladie a frappé. Il a perdu le nord, comme on dit ici.

Figures féminines

Chaque chapitre s’ouvre donc par quelques paragraphes consacrés au père. Suivent les souvenirs du narrateur, de son enfance à l’âge adulte, à coups d’images qui ne manquent pas de séduire.

Cela démarre avec une figure inventée. Quand on a sept ou huit ans et un brin d’imagination, le nom de « dames » donné aux barrages de castors prend visage féminin. Cette dame, « toute de blanc vêtue », est la « gardienne de la clé du lac ».

Or, l’une des dernières images du récit est aussi une figure féminine : Hélène, « accroupie devant le soleil couchant », entre un ours noir et un ours blanc. Il est fait référence ici aux chutes Hélène sur la rivière George, dans la baie d’Ungava, que Jean-Louis Courteau vient de parcourir.

Cette Hélène est bien apaisante avant la conclusion consacrée à la dispersion des cendres de Jack et à la réconciliation symbolique de l’auteur avec un père qui lui était devenu étranger.

Séjours en forêt

Entre ces deux pôles, Courteau nous amène rendre visite à des ermites incarnant soit l’aventure, soit la puissance de sorciers venus des mondes anciens.

Il fait aussi état de ses longs séjours en forêt, traduisant bien la générosité de la nature, sa force, ses mystères. Mais surtout, il sait en dire les peurs ancestrales. Les scènes où rôdent les loups donnent le frisson, tout comme l’improbable rencontre – est-elle même réelle ? – avec un carcajou de légende.

L’amour bien terrien de Courteau pour le Nord tient de la poésie, qu’on saura savourer.