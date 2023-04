Billet de loterie: les possibilités pour le CH

Avec cinq matchs à jouer pour le Canadien, les Coyotes de l’Arizona représentent l’équipe la plus susceptible d’influencer les chances de l’organisation montréalaise à la loterie du repêchage. Il y a trois rangs à envisager pour le CH : les 27e, 28e et 29e positions.

Le Tricolore et les «Yotes» ont joué chacun 77 matchs, mais la troupe d’André Tourigny, campée au 27e rang, détient une avance d’un seul point sur le Bleu-Blanc-Rouge au classement général.

Si la tendance se maintient, le Canadien risque fort de terminer la saison régulière au 27e ou au 28e rang.

En théorie, le CH pourrait rattraper les Flyers de Philadelphie au 26e échelon, mais ce scénario demeure improbable puisque la formation pennsylvanienne revendique cinq points d’avance, et ce, avec deux matchs en main.

Et pour rattraper les Canucks de Vancouver (25e) et les Red Wings de Detroit (24e), qui ont chacun 75 points après 75 matchs, le Canadien devrait gagner tous ses matchs alors que ces deux clubs devraient tous les perdre. On peut donc écarter ce scénario.

Le CH pourrait-il terminer plus bas dans la cave qu’il l’est actuellement? C’est un scénario plus probable que celui susmentionné, mais ne pariez pas votre maison là-dessus. Il est presque mathématiquement impossible pour les Blue Jackets de Columbus (31e, sept matchs à jouer) et les Blackhawks de Chicago (32e, six matchs à jouer), qui ont chacun 54 points, de rattraper le Canadien.

C’est un peu plus probable du côté des Ducks d’Anaheim, qui accusent 10 points de retard sur le CH au 30e rang avec six matchs à jouer, mais encore là, ne retenez pas votre souffle.

Pour les Sharks de San Jose, c’est plus «jouable». Si les Sharks gagnent leur prochaine rencontre face à l’Avalanche du Colorado, ils auront cinq points de retard sur le CH avec eux aussi cinq matchs à jouer. Cela demanderait un petit miracle, mais ce n’est pas une possibilité à écarter.

À moins d’une surprise incroyable, on peut s’attendre à ce que le CH se voie attribuer les probabilités suivantes de gagner la loterie du repêchage : 7,5%, 8,5% ou 9,5%.