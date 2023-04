Bleu Jeans Bleu met le feu à «La Voix»

En ouverture de la demi-finale de «La Voix», ce dimanche, les gars de Bleu Jeans Bleu, habillés en rose pour l’occasion, ont mis une ambiance électrique avec leurs joyeuses ritournelles dans le studio MELS.

• À lire aussi: «La Voix»: Adam, Sophie, Jay et Christopher accèdent à la finale

• À lire aussi: Coach à «La Voix»: Corneille remporte un prix au Gala Dynastie

Accompagnés des huit candidats de la soirée, ils ont présenté leurs nouvelles chansons tirées de leur plus récent album. Sur «Coco de cuir», les musiciens habituels du band de «La Voix», ont même fait office de choristes.

«On dirait qu’on sent leur fébrilité, a confié Claude Cobra, le leader du groupe, à l’Agence QMI après leur prestation. Ils sont en train de se tailler une place dans le concours et je trouve impressionnant de voir la manière dont ils réussissent à livrer quelque chose de beau, malgré cette pression. C’est cool de pouvoir être à leurs côtés pour un numéro.»

Toujours coiffés de leurs larges chapeaux, Bleu Jeans Bleu a poursuivi avec «Top Minou», avec l’ajout de la voix de Jay. Claude Cobra a ensuite profité de l’apport de Loïck Jolicoeur et Adam El Mouna pour «Crazy Carpet», avec un chœur formé par les autres candidats. «Tout ce qu’ils sont en train d’apprendre, la rigueur de travail, ce sont des outils qui vont leur servir pour la suite.»

Le chanteur de Bleu Jeans Bleu a aussi eu la chance de faire une courte apparition dans le numéro d’Axelle Red, sur la chanson «Sensualité». «Tout le monde de ma génération connaît cette chanson, a indiqué Claude Cobra. De la chanter avec l’artiste originale, le chest à l’air, c’est fou. Ce sont des opportunités qui arrivent et que je ne pensais jamais possibles.»

Une généreuse performance d'Axelle Red

Axelle Red a généreusement partagé la scène avec les huit candidats en compétition pour la demi-finale de «La Voix», ce dimanche. Elle a débuté avec «Ma prière», avant de lancer son plus grand succès «Sensualité». Claude Cobra de Bleu Jeans Bleu est même venu partager un refrain avec elle et les candidats.

«J’ai trouvé les candidats vraiment dans la gratitude, c’est ce que j’ai trouvé de beau, a raconté la chanteuse belge à l’Agence QMI en sortant de scène. Il y a beaucoup de talent parmi eux. Plus on avance, plus on a l’impression que les jeunes sont prêts. Ce qui m’a surtout frappé, c’est leur maturité. Ils sont conscients d’avoir une chance d’apprendre énormément en peu de temps, mais c’est juste un tremplin. Ça continue après.»

Elle est revenue en fin d’émission pour interpréter son succès «Je t’attends», simplement accompagné à la guitare électrique.

En famille

Pour son périple québécois, Axelle Red a décidé de venir en famille, avec son mari et agent Filip Vanes, et leurs trois filles, Janelle, 24 ans, Gloria, 20 ans, et Billie, 18 ans. «À l’époque, avec leur père, on est tombé complètement amoureux du Québec. On a toujours eu un lien avec cet endroit. Hormis l’aînée qui est déjà venue quand elle était bébé, c’est la première fois que mes filles viennent à Montréal, et elles ont immédiatement ressenti la même sensation. On se sent comme chez nous, on est très bien accueilli, avec une plus grande ouverture d’esprit qu’en Europe.»

Si l’amour du Québec s’est transmis à leurs enfants, le côté artistique de leur mère se retrouve aussi dans leurs gènes. «La plus jeune va passer un examen d’entrée pour faire une école de comédie musicale, elle aime beaucoup le chant. L’aînée est actrice, mais elle est aussi à l’université. C’est aussi quelqu’un de très engagé. Et Gloria hésite à venir étudier à Montréal. Elle en a d’ailleurs profité pour aller visiter l’université Concordia et elle est très emballée.»

Quant à Axelle Red, qui a même confié avoir de la famille au Québec, elle a promis qu’elle allait revenir plus souvent à l’avenir.