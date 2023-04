Cancer incurable à 33 ans: une jeune maman «veut profiter de chaque seconde» avec sa famille

Une jeune mère de famille de 33 ans a reçu un diagnostic dévastateur de cancer du poumon de stade quatre. Malgré tout, elle ne compte pas se laisser abattre et veut profiter au maximum des moments en famille qui lui restent.

Depuis le 16 mars, le mot guérison est «disparu du vocabulaire» de Tyfanie Lavoie, une jeune maman de Québec, puisque la maladie s’est propagée dans ses os.

«Mon monde s'est écroulé ce jour-là. Ce que je trouve le plus injuste, c’est que je ne verrai pas mon garçon grandir. Ça me brise le cœur», laisse-t-elle tomber avec émotion, visiblement rongée par l’incertitude.

Âgé de 13 petits mois, Lyam Brousseau n’aura, probablement, pour souvenirs de sa mère que les vidéos et les photos que son père, Jean-Simon, s’efforce de croquer au quotidien.

Photo fournie par Tyfanie Lavoie

«Je me suis donné l’objectif d’accumuler le plus de souvenirs où on les voit tous les deux, ensemble, explique Jean-Simon Brousseau. On fait tout ce qu’on peut pour trouver les moments de magie et de bonheur du quotidien et profiter de chaque seconde, même si c’est difficile.»

Rude épreuve

À peine deux mois après avoir donné naissance à son fils, Tyfanie Lavoie a décidé d’aller consulter un médecin pour des douleurs persistantes au dos.

«Au début, on me disait que c’était une douleur musculaire, que j’avais peut-être mal forcé ou quelque chose du genre. Dans les semaines suivantes, j’ai constaté que ça faisait beaucoup de bruit quand je respirais alors j’ai insisté», explique celle qui était cheffe cosméticienne dans un Jean Coutu de Québec.

Après toute une batterie de tests, le couperet est tombé : la nouvelle maman s’est fait diagnostiquer un cancer au poumon de stade trois en avril 2022, «une malchance pure et dure», selon ce que lui ont expliqué les médecins, alors qu'elle n'a jamais fumé de sa vie.

Tyfanie Lavoie a reçu trois traitements «de forte dose» de chimiothérapie et une trentaine d’autres de radiothérapie.

«C’était tellement éprouvant que je pouvais à peine me laver par moi-même après mes traitements. J’avais de la misère à m’occuper de moi et j’avais un bébé naissant sur les bras en plus. Une chance que j’ai un conjoint et une famille extraordinaires qui m’ont énormément aidé dans tout ça», souligne-t-elle, reconnaissante.

À pleines dents

Depuis qu’elle se sait atteinte d’un cancer incurable, Tyfanie Lavoie a décidé de profiter de chaque instant pour faire tout ce dont elle a envie. Un voyage dans l’Ouest canadien en famille est, entre autres, dans les cartons.

Force est d’admettre qu’elle doit se concentrer «sur des projets à court terme». Le premier item sur sa liste de souhaits est de finalement marier son amoureux.

«Il m’avait fait la demande avant qu’on ait Lyam et que nos vies soient chamboulées par la suite. Je veux absolument tenir cette promesse-là et devenir sa femme. Je veux qu’on ait le droit à ce moment-là», raconte Mme Lavoie, étouffée par l’émotion.

Photo fournie par Tyfanie Lavoie

Pour la suite des choses, «quand [son] corps ne suivra plus», Tyfanie Lavoie a décidé de demander l’aide médicale à mourir. Elle ne veut pas souffrir encore davantage en attendant de pousser son dernier souffle.

«Je ne veux pas que mes proches gardent de moi l’image de quelqu’un qui a mal dans un lit d’hôpital. Je vais savourer tous les bons moments qu’il me reste avec ceux que j’aime et après, je vais partir en paix.»