Cinq conseils pour faire de la place dans votre logement

Les raisons de déménager sont nombreuses: nouvelle relation amoureuse, séparation, évolution professionnelle, désaccord avec un voisin ou un propriétaire, et bien sûr, le besoin d’espace. Et s’il existait une autre solution que de déménager dans plus grand? Voici cinq conseils pour faire de la place chez soi.

«Lorsqu’il est difficile de circuler chez soi ou qu’on ne sait plus où ranger les choses, la tentation est grande de s’installer dans un espace plus grand alors qu’on a souvent beaucoup plus que ce dont on a besoin», a constaté la spécialiste en désencombrement, Ariane Martel Labrecque, fondatrice de l’entreprise montréalaise Allo printemps. En entrevue avec l’Agence QMI, elle a donné des conseils pour commencer un grand ménage.

1. Rester ouvert d’esprit

La première chose à faire, selon Mme Labrecque, est d’apprendre à faire le ménage différemment et oublier les stratégies de rangements.

«Souvent on répète les mêmes schémas, on range, ou on cherche à ranger, et on met l’emphase sur les rangements parce que c’est facile et ça permet d’éviter les prises de décisions pour désencombrer. [...] Généralement, on n’a pas besoin d’ajouter des tablettes parce qu’on a tellement éliminé de choses qu’on a créé de l’espace ailleurs.»

2. Prévoir du temps

«Il faut envisager ça comme un marathon», a estimé Ariane Martel Labrecque qui souligne que le désencombrement est «un processus qui prend du temps et il ne faut pas chercher à aller vite». Un objectif de «une pièce par jour» ou d’un désencombrement «en une semaine» ne serait pas très réaliste et efficace, selon elle.

3. Se préparer

L’experte conseille, avant de commencer, de s’équiper de boîtes, de sacs et de libérer un espace pour mettre toutes les choses à donner, à vendre, à jeter ou à recycler.

Aussi, elle recommande de ne pas commencer son grand ménage par tout ce qui est souvenir ou factures, mais plutôt par «ce qui est facile en termes de décisions», comme les vêtements.

4. Ne pas avoir peur du désordre

«Il faut souvent faire encore plus de désordre pour faire de l’ordre [...]. Il ne faut pas avoir peur de prendre de l’espace, de s’étendre.»

5. Évaluer ses besoins et ne pas se mettre de pression

«Il faut accepter que c’est un exercice difficile et ne pas se dire qu’on ne le fera plus jamais», a souligné Ariane Martel Labrecque. Elle explique que, si on est incapable de se départir de quelque chose maintenant, ce sera peut-être possible à un autre moment.

«Quand on est encombré, on cherche, on ne trouve pas, on rachète», a-t-elle ajouté estimant qu’il faut aussi «se demander si on besoin de telle ou telle chose.»