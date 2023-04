De l’obsession de ne pas vieillir

J’ai 42 ans et je suis maman de deux jeunes enfants de 8 et 6 ans. Je travaille dans le domaine de la vente où la compétition est forte mais où je réussis bien. La raison pour laquelle je vous écris, c’est ma mère. On n’a jamais été sur la même longueur d’onde. J’ai toujours été du type tomboy et elle n’aimait pas ça. Elle me disait qu’à cause de ce travers, j’aurais du mal à trouver un homme parce que je n’avais rien de séduisant dans l’allure.

Pour elle la séduction consistait à faire attention à sa ligne 7 j/7, à avoir les ongles des doigts et des pieds toujours parfaitement manucurés et vernis, les cheveux impeccables, et bien sûr une garde-robe à la fine pointe de la mode. Avec les années, elle s’est aussi passionnée pour la chirurgie plastique et toutes les nouvelles techniques de rajeunissement.

Mon père ne lui a jamais rien refusé au niveau financier pour qu’elle puisse correspondre à son idéal de beauté, tout en me disant à moi d’autre part qu’il appréciait mon côté « naturel » et ma façon saine d’être dans mon corps. J’étais tout, sauf la catin qu’a toujours été ma mère. Elle et moi on s’est souvent prises aux cheveux là-dessus, jusqu’à ce que je décide d’éviter le sujet avec elle pour ne pas déprimer raide.

Au début de la pandémie, mon conjoint est parti avec une autre, plus jeune et plus fraîche. Le choc fut d’autant plus terrible qu’il a choisi une catin sur le modèle de ma mère. Ce qui fait que depuis deux ans, elle me talonne avec ses diktats sur ce que je devrais faire avec mon corps pour plaire aux hommes et retrouver ma jeunesse d’hier. Avant de flancher, je vous demande un ultime coup de pouce pour ne pas succomber.

Une fille qui était si bien dans sa peau jadis

Voulez-vous faire ça pour vous ou pour les autres ? Je ne suis pas contre le recours à ce que la science nous propose en matière d’amélioration de soi, mais il faut que ça corresponde à ce qu’on est au plus profond. On ne fera jamais une catin d’un tomboy et vice versa. N’oubliez jamais qu’être bien dans sa peau n’est pas que physique, c’est avant tout mental.