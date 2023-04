Des astuces pour bien observer l’alignement de cinq planètes

Depuis mardi, un rare phénomène est observable dans le ciel : les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Uranus sont alignées au-dessus de notre horizon et peuvent être aperçues à l’œil nu, au coucher du soleil.

En entrevue à LCN, l’astrophysicienne de l’Université de Montréal, Nathalie Ouellette, a expliqué que ce phénomène relativement rare vaut clairement le coup d’œil.

«Je pense que toute occasion de voir des planètes dans un ciel en ville, avec beaucoup de pollution lumineuse, c’est un beau moment. C’est au coucher du soleil et on a aussi la belle lune qui est alignée avec les planètes», a-t-elle indiqué.

Pour bien profiter du spectacle, Mme Ouellette recommande de lever les yeux vers le ciel, juste au-dessus de l’horizon et de regarder vers le sud-ouest.

Bien que l’alignement peut être aperçu dans des zones urbaines ayant de la pollution lumineuse, il est préférable de se trouver hors des grands centres pour bien admirer les planètes.

À Montréal, Nathalie Ouellette recommande le Belvédère Outremont, sur le mont Royal, qui est particulièrement bien positionné pour voir l’alignement.

À l’extérieur de Montréal, elle conseille d’être dans un endroit surélevé, comme le sommet d’une montagne, et d’où on a une vue dégagée sur l’horizon.

Et pour être certain que vous regardez les planètes et non des étoiles, elle a un truc fort utile.

«Les étoiles scintillent typiquement parce qu’elles sont toutes petites et à cause du mouvement de l’atmosphère, ça brouille un peu leur lumière. [...] Parce que les planètes sont plus grosses et plus proches de nous, elles ne scintillent pas.»