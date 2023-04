Essai: l’homme dans tous ses combats

On a peu écrit sur l’homme, sinon pour condamner le patriarcat et tous les défauts associés à la condition masculine. Pourtant, l’homme se cherche de plus en plus et hésite de moins en moins à consulter un psy en cas de blessure, physique, émotionnelle, psychologique. L’auteur, Bernard Chaumeil, thérapeute humaniste, propose de redécouvrir, à partir de sa pratique, l’homme dans ce qu’il est à sa naissance, avant tout conditionnement ou impact de son environnement.

À notre naissance et même au moment de notre conception, affirme l’auteur, nous ferons l’expérience de la souffrance. C’est ce qui nous définit, même si nous n’en sommes pas conscients, car nous sommes porteurs d’un héritage familial.

Puis, la société se chargera de nous transmettre ses valeurs. Nous sommes donc redevables aussi bien à notre lignée familiale qu’au groupe socioculturel dans lequel nous vivons.

Or, nous apprend le thérapeute, les hommes seraient plus touchés que les femmes par les troubles de la personnalité.

Déjà, enfants, les hommes sont plus affectés que les femmes par des troubles de l’attention associés à l’hyperactivité et l’hyperanxiété, par le bégaiement, la dyslexie, des tics transitoires et même l’autisme.

Les schizophrènes seraient majoritairement des hommes. Et nous serions plus nombreux que les femmes à vivre l’expérience homosexuelle et transsexuelle. Telle est la condition masculine, même s’il n’y a pas de ministère de la Condition masculine. La femme a une longueur d’avance sur nous, elle a déjà entrepris sa « guérison » et « cette transformation provoque la nôtre et la permet ».

Sois fort !

Combien de fois, dès notre plus jeune âge, n’a-t-on pas entendu ces phrases : « Sois un homme, mon fils ! » ou : « Sois fort, ne pleure pas ! » Ici, au Québec plus particulièrement, on a dit souvent aux adolescents : « Ne fais pas ta moumoune ! », tout en leur proposant comme modèles Superman, Hulk ou Rambo.

Le masculin est aussi associé à la force. Cette force vitale est souvent liée à la sexualité, qui s’exprime de diverses façons qu’il faut apprendre à contrôler : « la sensation plutôt que l’action, la jouissance plutôt que la délivrance ».

Il ne s’agit pas de nier qui on est, mais de canaliser cette énergie dans le bon sens, sans craindre d’afficher ses émotions. Il faut briser l’image de l’homme avec une carapace, incapable d’exprimer ses sentiments. La sensibilité ne doit pas être synonyme de faiblesse.

À force de jouer les héros, certains hommes en viennent à se croire parfaits et affichent même une certaine arrogance. Ils cherchent finalement la reconnaissance. Ils ne font ça que pour eux-mêmes, conclura le thérapeute.

L’auteur aborde également de nombreuses autres blessures, dont celles dues à l’identité sexuelle. Être bien dans sa peau n’est pas toujours facile, comme le démontrent les transgenres.

Homosexuel, « l’homme y recherche d’être aimé, désiré et comblé. Il prend un partenaire qui lui ressemble ou qui ressemble à quelqu’un qui l’émeut. »

Nous sommes loin de l’Homme nouveau préconisé par le Che, mais ce nouvel homme auquel aspire Chaumeil « cherche à être à lui-même et à être pour le monde ». C’est déjà ça.