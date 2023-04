Floride: six bonnes raisons de visiter Sebring

Tous les vrais amateurs de voitures connaissent Sebring, cette ville au sud d’Orlando entourée de ranchs, d’orangeraies et bordée par le lac Jackson. Chaque année, en mars, se déroule le très célèbre « 12 hours of Sebring », une course d’endurance entre Porsche, Ferrari, Audi et bien d’autres. D’ailleurs, cette année, Jacques Villeneuve y a participé au volant de sa Vanwall. Durant cet événement, la petite municipalité de Sebring, qui abrite une population de 10 000 habitants, attire bon an mal an 100 000 spectateurs venus des quatre coins de la planète. Mais Sebring offre plus que des courses de chars. Son pétillant Sebring Soda Festival, propose une dégustation de boissons gazeuses de toutes les saveurs imaginables et est le seul festival du genre en Floride. Cela plaira aux gastronomes en herbe, tandis que le parc d’État Highlands Hammock, à proximité, séduira les fervents de plein air avec ses sentiers de randonnée pédestre, sa flore et sa faune. Et la liste des attraits de Sebring ne s’arrête pas là. Voici six bonnes raisons de visiter ce coin de pays qui risque de vous enchanter. Petite note en passant : n’oubliez pas votre chapeau de cow-boy, ils sont très à la mode ici.

Highlands Hammock State Park

Photo fournie par Marie Poupart

Les amoureux de la nature prendront un grand plaisir à explorer le parc d’État Highlands Hammock, à proximité de Sebring. Il s’agit du premier parc d’État de la Floride, inauguré en 1935.

Cette étendue de 3640 hectares constituée de pinèdes, de marais, de cyprès et de chênes millénaires est le refuge d’une grande variété d’espèces animales. Ce parc est particulièrement agréable à visiter grâce à ses passerelles surélevées, facilitant ainsi l’observation de la faune environnante. La randonnée en tramway donne également la chance aux visiteurs d’apercevoir de près des oiseaux, des alligators, des tortues, des cerfs et d’autres animaux sauvages, dans des zones où l’accès est interdit au public.

Avec un peu de chance, vous pourriez même croiser des ours, des lynx, et même des panthères !

On peut parcourir le parc également à vélo et à cheval et un camping est aussi mis à la disposition des visiteurs.

Sebring Soda Festival

Photo fournie par Visit Sebring

Sebring est réputée pour son Sebring Soda Festival qui a lieu tous les ans en avril. Au cours de cette grande fête qui se déroule en plein cœur du petit centre-ville historique, vous pourrez tester pas moins de 200 boissons gazeuses provenant du monde entier. Vous vous régalerez, car en plus des boissons gazeuses traditionnelles, vous pourrez goûter à des sodas aux combinaisons surprenantes comme ceux au caramel au beurre (butterscotch) au bacon (oui, vous avez bien lu !), au citron vert, au concombre, au café espresso et même au creamsicle. Toutes ces créations sauront combler vos envies d’exotisme. Le Canada y est même représenté avec son célèbre Ginger Ale Canada Dry ! Il vous restera sans doute du temps pour flâner et admirer les œuvres d’artistes locaux, rêver devant les voitures anciennes, assister à des concerts, et puis, pourquoi pas, pour le bonheur des enfants, faudra bien faire une halte aux jeux gonflables d’où ils émergeront épuisés, mais heureux ! Et pour finir en beauté, vous ne voudrez pas manquer l’emblématique Sebring Soda & Ice Cream Work, avec ses 300 boissons gazeuses différentes ses 40 crèmes glacées aux parfums séduisants, et son menu de restauration rapide, dont son fameux hot-dog Montreal Steamie.

Lake Placid

Photo fournie par Marie Poupart

Lake Placid, à une vingtaine de minutes au nord de Sebring est l’une des plus charmantes petites villes de toute la Floride. Son centre-ville avec ses restos et ses boutiques est visuellement agréable en raison surtout des 50 murales qui ornent ses bâtiments. C’est aussi dans cette municipalité que se tient tous les ans, en juillet, le Festival annuel du caladium, Lake Placid étant considéré comme la capitale mondiale du caladium. Son sol boueux au pH extrêmement acide et ses températures adéquates en favorisent la floraison. Enfin, en saison, tous les samedis, il ne faut pas manquer son Farmer’s Market, un lieu de rencontre pour les habitants et les visiteurs où l’on trouve d’excellents produits locaux.

Airboat Wildlife Adventures

Photo fournie par Visit Sebring

Une autre façon d’observer la biodiversité des environs est de prendre l’aéroglisseur. Contrairement à la croyance populaire, ce type d’embarcation ne se trouve pas uniquement dans les Everglades. Airboat Wildlife Adventures organise des excursions excitantes d’une heure et demie sur le lac Istokpoga, le cinquième plus grand lac en Floride, et sur la charmante Airbucke Creek. Tenez bien votre téléphone ! Ces bolides foncent souvent à vive allure, et comme ces eaux sont peuplées d’alligators, c’est bien le dernier endroit où on souhaite l’échapper !

Un centre-ville historique

Photo fournie par Visit Sebring

Un autre attrait de Sebring est son charmant petit centre-ville, inscrit au registre national des sites historiques. Profitez-en pour apprécier l’architecture d’époque datant des années 1920 avec ses jolies boutiques, ses cafés, ses galeries d’art et ses petits bars. C’est ici que la célèbre expression « Old Florida » prend tout son sens ! À noter aussi son remarquable plan d’urbanisme circulaire. C’est d’ailleurs pour cette raison que Sebring est surnommée « The City of Circle ».

Maxwell Grove Country Store

Photo fournie par Marie Poupart

Un passage obligé dans la région est le Maxwell Grove Country Store, dans la municipalité d’Avon Park, à une quinzaine de minutes de Sebring. Ce petit magasin au charme rustique débordant de nostalgie, avec sa grande véranda et ses chaises berçantes, est reconnu pour ses produits frais à base d’agrumes. Ici, vous pourrez faire vos provisions de miel, de vin, de marmelade, et même goûter à de la crème glacée molle à base de vrai jus d’orange ! Une expérience gustative exceptionnelle !

En bref

Population et géographie

Sebring est une ville de 10 000 habitants dans le comté rural de Highland, à une heure au sud d’Orlando. Plus précisément, elle se trouve près de l’extrémité sud de la Lake Wales Ridge, une chaîne d’anciennes îles constituant l’habitat naturel de nombreuses plantes et animaux rares. Sebring est bordé par le lac Jackson. D’ailleurs, le comté de Highland compte près d’une centaine de lacs.

Où loger et manger

Sans contredit, au Inn on the Lakes, un hôtel charmant au décor méditerranéen avec vue sur le lac Jackson. L’établissement comporte 155 chambres douillettes, de magnifiques jardins fleuris et une grande terrasse avec piscine. Le prix de la location inclut le déjeuner servi à votre chambre. Mention spéciale pour son restaurant La Chicane. Un menu alléchant vous y attend. Cowpoke’s Watering Hole est un autre incontournable pour les amateurs de steaks et de fruits de mer, sans oublier bien sûr leur légendaire gâteau à l’orange fait à 100 % d’oranges fraîches de la Floride, qui goûte le ciel !