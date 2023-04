Formule 1: quand le spectacle passe avant le sport et la... sécurité

Les puristes diront qu’ils n’ont pas reconnu la Formule 1 lors d’un Grand Prix d’Australie particulièrement tumultueux disputé dimanche. Mais, ils ne sont, semble-t-il, pas au bout de leur peine.

Les dirigeants de la catégorie-reine du sport automobile n’ont jamais caché leurs intentions de relancer une discipline en mal de spectacle depuis trop longtemps. Avec comme principal objectif de créer un divertissement destiné à séduire une nouvelle clientèle.

Ils y sont parvenus à l’issue d’une épreuve tout simplement chaotique marquée par trois interruptions (drapeaux rouges) et quatre départs dont trois arrêtés.

Cette troisième épreuve de la saison 2023, remportée sans surprise par Max Verstappen (Red Bull), a été fertile en rebondissements, comme quoi elle a su tenir éveillés tous ces braves qui l’ont visionnée en direct pendant la nuit.

Des tragédies évitées

La question est maintenant de savoir si tous ces drapeaux rouges étaient réellement justifiés. Dans un passé pas si lointain, on aurait déployé la voiture de sécurité pour libérer des monoplaces accidentées ou pour évacuer des débris sur la piste, sans toutefois avoir recours à un drapeau rouge qui force les monoplaces à rentrer dans les puits de ravitaillement.

Mais depuis que l’entreprise américaine Liberty Media s’est portée acquéreur de la F1, tout a changé. Et pas nécessairement pour le mieux.

La démarche a certes porté fruit en Australie. On a eu droit à trois départs arrêtés, ce qui demeure le moment fort en F1.

Mais cette situation n’est pas sans risque. À Melbourne, la troisième relance, avec deux tours à franchir, a donné lieu à des débats musclés qui ont mené à la perte de certains pilotes dont Pierre Gasly et Esteban Ocon.

Heureusement, les deux coéquipiers au sein de l’écurie Alpine s’en sont sortis indemnes après leur accident, mais ça aurait pu être pire.

Quatre zones de dépassements et... quatre départs

Il y a eu autant de zones de dépassement (DRS) en Australie, que de départs. Du jamais vu en F1.

Seules quatre courses dans l’histoire de la discipline avaient produit trois départs ou plus, selon plusieurs sources crédibles, soit Autriche (1987) Belgique (1990), Toscane (2020) et Arabie Saoudite (2021).

Bon nombre de pilotes ont critiqué cette décision de déployer les drapeaux rouges. L’un des premiers à monter aux barricades a été Georges Russell, victime d’un abandon hâtif suite à une casse moteur de sa Mercedes.

«Je pense que le premier drapeau rouge n’était pas du tout nécessaire. Beaucoup de graviers se sont accumulés sur la piste [après la sortie de piste du Thaïlandais Alex Albon], c’est vrai, mais la trajectoire de course était dégagée. Nous avons vu bien pire dans le passé», a affirmé le Britannique, président de l’Association des pilotes de F1.

Deux semaines plus tôt en Arabie Saoudite, une décision semblable avait été rendue par les commissaires suite à l’abandon du Montréalais Lance Stroll, a rappelé Russell.

«La voiture de Stroll n’était pas immobilisée sur la piste, a-t-il souligné. Elle ne gênait pas. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans la tête de la direction de course pour poser de tels gestes. On doit se mobiliser pour améliorer les choses.»

Verstappen en rajoute

On a l’impression que la Fédération internationale de l’automobile (FIA) et la F1 ne sont plus sur la même longueur d’ondes dans leurs décisions.

Verstappen n’a pas été tendre lui non plus : «L’utilisation de la voiture de sécurité aurait été suffisante, dit-il. Tous ces départs arrêtés créent le chaos.»

Mais bon, comment interpréter de tels commentaires venant d’un pilote qui a profité d’une décision semblable pour remporter son premier titre mondial à Abou Dhabi en 2021 ?

De retour dans un mois

L’annulation du Grand Prix de Chine, prévu le 16 avril et qui ne sera pas remplacé au calendrier, fait en sorte que la prochaine escale, en Azerbaïdjan, n’aura lieu que dans un mois.

Le temps pour la F1 de revoir sa programmation d’un weekend de compétition. On chuchote en effet qu’un nouveau format serait élaboré pour, encore une fois, promouvoir un meilleur spectacle sur la piste.

C’est à Bakou que la première de six courses sprint (le double de l’an dernier) sera organisée. À la différence qu’on souhaite réduire la fin de semaine à une seule séance d’essais libres qui serait présentée le vendredi matin.

Pour la suite, il y aurait une séance de qualifications le vendredi pour déterminer la grille de départ de la course principale du dimanche. L’horaire du samedi, lui, comporterait une séance de qualifications pour la course sprint qui aurait lieu en après-midi la même journée.

L’idée est fort simple : augmenter l’intérêt pour générer évidemment plus d’argent.

Comme à Montréal en 1995

Le Grand Prix d’Australie de dimanche nous a rappelé un mauvais souvenir vécu à Montréal il y a près de 30 ans.

Des spectateurs ont envahi la piste alors que la course n’était pas terminée, ce qui a incité certains pilotes à immobiliser leur monoplaces après la ligne d’arrivée sans pour pouvoir effectuer leur tour d’honneur.

En 1995, des milliers d’amateurs avaient réussi à déjouer la sécurité pour célébrer sur la piste la seule victoire de Jean Alesi (Ferrari) en F1 avant même que toutes les voitures n’aient terminé leur parcours au Circuit Gilles-Villeneuve.

On avait dit à l’époque que cette situation ne se reproduirait plus jamais en F1...