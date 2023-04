Les éducateurs spécialisés en santé mentale s’inquiètent du manque de personnel

Plusieurs employés du CIUSSS de la Capitale-Nationale disent craindre pour leur santé et celle des usagers chaque fois qu’ils se rendent travailler dans des résidences qui sont des « soins intensifs » de la déficience intellectuelle. Un problème majeur de sous-effectifs est montré du doigt.

Le nombre d’éducateurs spécialisés du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) de la Capitale-Nationale a chuté considérablement dans les dernières années.

Dix-huit employés de résidences à assistance continue (RAC) de la grande région de Québec ont quitté le navire dans la dernière année. Les besoins urgents de main-d’œuvre ont été comblés par des travailleurs « non qualifiés ».

« Les RAC, ce sont les soins intensifs du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, explique la présidente du Syndicat des professionnels, des techniciennes et techniciens de la santé et des services sociaux (SPTSSS) de la Capitale-Nationale, Nicole Cliche. On y trouve les cas les plus lourds de troubles du spectre de l’autisme et du comportement. Ça prend un bagage de connaissances pour intervenir auprès d’eux. »

Tâche éprouvante

D’après le syndicat, la présence importante d’employés fournis par des agences de placement ou d’autres départements du CIUSSS dans ces établissements spécialisés « met en péril la sécurité des intervenants qualifiés » qui doivent les superviser en plus d’accomplir leurs tâches quotidiennes.

« J’ai vu une collègue se faire tirer violemment par les cheveux par un autiste hypersensible parce qu’une travailleuse d’agence a voulu lui faire un câlin pour le réconforter. Il n’y a pas une journée où je vais travailler sans me demander dans quel état je reviendrai le soir », confie Maryse (nom fictif), une éducatrice spécialisée qui œuvre auprès de la clientèle particulière des RAC depuis près de 20 ans.

Recrutement difficile

Le CIUSSS a lancé, en 2022, une mesure temporaire faisant appel à d’autres départements de l’organisation pour venir « dépanner ». Celle-ci ne devait durer que quelques mois, mais elle a finalement dû être prolongée.

« J’ai travaillé avec des ferblantiers, des ouvriers en bâtiment et des employés en intégration qui parlent à peine français. Ça aide d’avoir des bras supplémentaires, mais ça augmente le risque d’accident et la pression sur les épaules des éducateurs spécialisés », fait valoir Maryse.

La présidente du syndicat affirme avoir eu plusieurs discussions au sujet des conditions de travail dans les RAC avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Même si des efforts ont été faits pour améliorer leur sentiment de sécurité, elle considère que le gouvernement « manque cruellement de reconnaissance » pour les travailleurs et travailleuses de ces milieux particuliers.

« Le ministère de la Santé ne veut pas reconnaître le danger et la complexité du travail en résidences à assistance continue. Même s’ils ne sont pas souvent mis de l’avant, les usagers sont des êtres humains qui ont des besoins importants et qui ont droit à des services sécuritaires et de qualité. »

Des renforts qui tardent à arriver

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale soutient que des efforts importants ont été faits, dans les dernières années, pour alléger le travail des techniciens et techniciennes en résidences à assistance continue (RAC).

« Nous sommes conscients des besoins urgents de personnel et on fait tout ce qu’on peut pour les régler, mais on ne peut pas obliger les gens à venir travailler. Ça nous prend du temps et on ne veut pas se reposer sur le temps supplémentaire obligatoire », constate le coordonnateur des RAC du CIUSSS de la Capitale-Nationale, David Cantin.

Il affirme également qu’il est très ardu pour le CIUSSS de faire concurrence au milieu scolaire en ce qui a trait aux conditions de travail et au salaire.

Changement de cap

David Cantin reconnaît lui-même que, de tous les départements du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, les résidences à assistance continue présentent la clientèle la plus difficile.

Plutôt que de persister à trouver de nouveaux éducateurs spécialisés, le CIUSSS va miser sur l’ajout d’auxiliaires aux services de santé et aux services sociaux afin « d’alléger la tâche » des employés spécialisés.

« On a déterminé que les intervenants effectuent beaucoup de travail à valeur non ajoutée, comme faire la vaisselle, faire à manger et des tâches d’hygiène, souligne M. Cantin. En ajoutant des auxiliaires et des agents d’intervention, les éducateurs spécialisés pourront se consacrer davantage à l’intervention et la réadaptation. On a reclarifié les rôles de chacun pour offrir des services compétents. »